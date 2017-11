Marichuy independiente

A un mes de que inició la recolección de firmas por parte de los independientes, parecería que el reto de alcanzar las 867 mil firmas está cuesta arriba. Hasta ahora, según datos del INE, los cuatro candidatos que más firmas registradas son “El Bronco” con 132,000; Margarita Zavala con 120,000; María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) con 33,000 (3.9% del total) y Armando Ríos Piter con 29,000.

El mecanismo para levantar las firmas, con la aplicación o en papel, ha generado una discusión importante sobre su eficacia, y en qué medida facilita o entorpece el trabajo de los aspirantes y sus colaboradores. Queda claro que, como parte de una futura reforma electoral, los requisitos para una candidatura sin partido deben cambiar para facilitar la participación y registro de aspirantes independientes.

La candidata que realmente sería lamentable no tener en la boleta es Marichuy. Su participación sería muy valiosa para darle mayor visibilidad a la condición y discriminación que padecen las mujeres y los pueblos indígenas. Marichuy conjuga tres condiciones de vulnerabilidad y opresión: clase económica, género y condición étnica.

Según una encuesta realizada en el 2012 por Conapred, el 56% de las mujeres afirma que sus derechos no se respetan; y que la sociedad no ayuda a que haya más respeto de género porque no conoce sus problemas. La encuesta también revela que la situación de mujeres indígenas es de mayor subyugación; entre indígenas el 44% de las mujeres tiene que pedir permiso a su pareja o un familiar para visitar amistades, casi 20% más que entre mujeres que no son indígenas. En las cifras de desarrollo humano la diferencia entre población indígena y no indígena es brutal: acceso a salud, servicios de agua, educación, esperanza de vida infantil, nutrición en menores de edad, entre otros. La población indígena vive una condición de atraso lamentable.

La candidatura de Marichuy sería indispensable para poner estos asuntos en el debate de la campaña presidencial, y que en la próxima Administración haya una nueva política social y de desarrollo económico para los pueblos indígenas, y en particular para sus mujeres.