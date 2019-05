Marchas y popularidad de AMLO

Los manifestantes del domingo ya no cabían en una selfie, como sucedió en la primera marcha convocada en Guadalajara hace unos meses que no juntaron a más de 20 manifestantes. Da igual si eran mil o tres mil acá y 10 o 15 mil en Ciudad de México. Podemos no estar de acuerdo con algunas de las consignas, con la forma de expresarse e incluso con la estrategia política de los organizadores que lejos de debilitar la posición de López Obrador la fortaleció, pues se comportaron tal como estaba en el guion descrito por el propio Presidente. Más allá de eso, la marcha en sí habla de un sector de la sociedad que normalmente es apático y reacio a la calle hoy movilizado y expresando públicamente sus reclamos.

Si bien vimos a algunos personajes de la oposición, principalmente panistas, haciendo proselitismo (el caso de Fox llama particularmente la atención) se trata de un sector en su mayoría conservador (había también algunos obradoristas arrepentidos) pero que son, para bien del país, más diversos y complejos que la caricatura que dibuja todos los días el Presidente en las mañaneras.

Todo partido en el poder busca la hegemonía. Algunos lo hacen descaradamente como lo planteó el senador Monreal pidiendo votos a cambio de presupuesto en Aguascalientes, otros con chantajes, cochupos, negociaciones, etcétera, pero la lógica de reproducción del poder está en la agenda de todo grupo político. La apabullante mayoría acompañada de una alta popularidad hizo del principio del sexenio de López Obrador una maquinaria que parecía no tener oposición. Las marchas del fin de semana junto con una caída leve pero constante de la popularidad del Presidente, merced del desgaste cotidiano, son, aunque a algunos no les guste, una señal de vida de la democracia.

Por otro lado, de acuerdo con un tracking poll o encuesta diaria acumulada de Consulta Mitofsky, AMLO ha perdido 7.5 puntos en las últimas tres semanas al pasar de una aprobación de 67.8 el 14 de abril a 60.3 el 6 de mayo y muy lejos de los setenta y picos que tenía en el mes de enero.

Esto significa tres cosas. La primera y más obvia que el que está arriba solo puede caer. Seguramente encontrará un punto de quiebre y otro de estabilización. El mismo Fox perdió 10 puntos en los primeros nueve meses y tuvo su peor crisis al cumplir el año, luego recuperó y se estabilizó entre 55 y 60. Segundo, es que López Obrador está usando su capital político para generar transformaciones, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas. La tercera es que estas expresiones de inconformidad más temprano que tarde buscarán una expresión política que les represente. Las de ayer parecen estar más ligadas al PAN o al nuevo partido de los Calderón, pero habrá otras, más populares como las de grupos ecológicos de Morelos o los magisteriales del Sur, que seguramente lo encontrarán en otros partidos.

La democracia da pues señales de vida y eso, desde donde se vea, es una buena noticia.

