Marcelo más allá de los memes

Con antelación, el ex canciller Marcelo Ebrard anunció que el lunes presentaría algunas ideas sobre seguridad. Claro, no es una propuesta electoral porque no se pueden hacer aún, pero ya se sabe que él ha dicho que ninguna ley le impide soñar, y menos aún hablar de sus sueños.

Sus sueños sobre cómo dar a México seguridad en el caso de un día despertar como candidato de Morena se convirtieron en memes. Y en críticas de expertos en seguridad y derechos humanos. El anuncio y la oportunidad de opacar a Claudia Sheinbaum quedó en eso: intento doblemente fallido.

¿Qué le pasa a Marcelo? Por qué este tropiezo con un plan contra la privacidad que le podría acarrear pérdida de simpatías del sector progresista, donde supuestamente le siguen los que no comulgan con la obcecada disciplina de los integristas de Morena, según eso identificados con Claudia.

Ebrard nos dijo que al andar por el mundo los últimos años como canciller tuvo algo así como una agenda doble gracias a la cual, además de su chamba como enviado de México a complejas y específicas tareas, investigó las mejores prácticas internacionales para la seguridad.

Y que gracias a esos viajes ahora nos propone usar drones y reconocimiento facial, cámaras y rastreo de movimientos para detectar y conjurar actos delincuenciales. La lluvia de críticas y de sátiras no se hizo esperar.

Creo que se equivocó desde el planteamiento mismo. Pero no creo que lo del lunes haya sido un error, sino un truco. A ver si me explico.

Ebrard sabe de seguridad, como dirían en España, mogollón. Es un tema que no sólo domina, sino que le gusta. Y esto de las cámaras y de la tecnología tampoco es novedad en él, que impulsó como nadie que la capital mexicana tuviera un C5 de impresionantes capacidades.

Dicho eso, si ya Marcelo iba a lanzarse a hablar de seguridad, lo esperable si va en serio su idea de que quiere ser candidato, y de que siente que tiene el mejor perfil para serlo, es que diera a las y los mexicanos el diagnóstico realista de lo que ocurre en México hoy. Ese que nos urge.

Porque las y los mexicanos viven en un mundo que es más raro que nunca. AMLO ataca todos los días y por todos los medios posibles a los mensajeros de las crisis de seguridad, y a no pocas víctimas de diversos actos de violencia, para tratar de que no se hable de inseguridad en el país.

El modelo del actual Presidente es una suerte de negociación con los delincuentes desde la mañanera: pórtense bien, suelten a los que tienen secuestrados, y tampoco se les perseguirá ni iremos con todo el peso de la ley en contra de ustedes, pero ya suelten a los policías y funcionarios.

Eso les mandó decir en Chiapas hace días, y ese fue su mensaje con respecto a los secuestrados en Chilpancingo.

Esa estrategia de abrazos y discrecionalidad, y silenciar a los medios, parece que sólo hace más poderosos a los criminales, más estridentes sus desafíos. Tengamos la esperanza de que eso se irá con AMLO al rancho.

Con su experiencia y ahora con sus viajes por la República, Ebrard podría darnos su diagnóstico luego de estas semanas de recorrer México, qué le cuentan los mexicanos en corto, de qué tamaño es el reto. Pero hacerlo lo llevaría a chocar con Palacio, y por eso su truco de mejor hablar de drones.

No decir nada de eso y proponer llenarnos de cámaras, es soñar. Y no estamos para fantasías.