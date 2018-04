Marcela Páramo / Día del autismo

Licenciada en pedagogía, Universidad Continental, Fundadora y directora del Centro Psicoeducativo Freire, A. C actualmente Instituto Marce Páramo. Inició en agosto de 1985 con actividades para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con discapacidad, con el objetivo de ofrecer educación especial y apoyando a padres de familia en este reto tan importante.

“Me siento orgullosa en decir que empezamos nuestra labor social en Guadalajara y hoy somos reconocidos a nivel nacional. El Consejo de Administración tomó la decisión de nombrar a este instituto con mi nombre y me siento muy halagada. Durante estos 33 años hemos atendido a más de 4 mil alumnos con sus familias, teniendo 56 alumnos y el 80% son becados. Trabajamos en la concientización social realizando la campaña # YO PONGO EL CORAZÓN, que llevábamos dos años con éxito. En Jalisco el 4 % presenta una discapacidad y queremos promover y trabajar con el 96% que no vive con discapacidad para: informar sobre el tema de la discapacidad. Disminuir la discriminación. Contribuir a la inclusión social. Hacer valer los derechos de la persona discapacitada. Que esta campaña se replique en otras organizaciones y la sociedad. # YO PONGO EL CORAZÓN; está en las redes sociales que nuestro Instituto promueve para mejorar la cultura hacia personas discapacitadas, logrando tener presencia en 46 países.”

“El pasado 2 de abril celebramos el Día del Espectro del Trastorno Autismo, mismo que persiste para toda la vida. Este síndrome se hace evidente durante los primeros 30 meses de vida, dando lugar a varias alteraciones del lenguaje, comunicación, competencias sociales y de la imaginación. Es una discapacidad severa y crónica del desarrollo, que aparece normalmente durante los tres primeros años de vida. Alteración persistente y severa de la de comunicación y lenguaje. Patrones restrictivos, repetitivos, estereotipados de conducta, interés o actividad, alteración en el juego simbólico e imaginativo. Los TEA constituyen una de las patologías del neuro desarrollo infantil de mayor gravedad. Quienes lo sufren ven severamente afectada su capacidad de adaptación a la vida en sociedad. Discapacidad cualitativa de interacción social y comunicación verbal y no verbal. Patrones restringidos, repetitivos y estereotipados, de comportamiento intereses y actividades. Ocurre en uno de cada 500 nacimientos, y cuatro veces más común en niños que en niñas. AUTISMO: mayoría de padres sospechan que algo no está bien a los 18 meses. Parecen normales antes de cumplir 1 o 2 años. Repentinamente pierden las habilidades del lenguaje. Y los síntomas varía de moderados a graves: Puede ser muy sensible en cuanto a la vista, oído, tacto, olfato o gusto, negarse a vestir ropa que da “picazón” y molestarse si se le obliga usarla.

1. Disgustarse si se le cambian las rutinas.

2. Repetir movimientos corporales.

3. Estar insulsamente pegado a los objetos.

Los problemas de comunicación pueden

incluir:

1. Incapacidad de iniciar o mantener una

comunicación.

2. Usar gestos en lugar de palabras.

3. No ajustar la mirada para un objeto.

4. No referirse a sí mismo correctamente,

ejemplo, dice “quieres agua”.

5. No señalar objetos a otras personas.

6. Repetir pasajes o memorizarlos.

Interacción social: No hace amigos. No participa en juegos interactivos. Es retraído. No responde contacto visual, sonrisas, o evita ver a los ojos. Trata a otros como objetos. No se sobresalta ante los ruidos. No muestra empatía. Frota superficies, juegos solitarios.

Comportamiento: Actúa con ataques de cólera, dedicado a un solo tema, intereses restringidos, hiperactivo, o muy pasivo, agresivo con personas o auto agresivo. Muestra gran necesidad que las cosas se mantengan en el mismo lugar. Repite movimientos corporales.”

Marcela ha sido distinguida con innumerables reconocimientos: Premio, Rosita Sarquis Merrewe, Premio José Vasconcelos a la Excelencia Magisterial. Forma parte de “10.000 Mujeres Latinoamericanas de Goldman Sacks”. Galardón Promomedios a la Mujer. Premio al Benefactor del año por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social.

“Me sentiría muy orgullosa de pensar que aporté mi vida a Jalisco para que sea una sociedad incluyente, más justa y equitativa. Es mi meta. No existen palabras, para explicar el gozo que sientes de ver adelantar a un chico con discapacidad”.

Esto no lo hubiera conseguido sin el apoyo de ustedes, por lo cual les quisiera agradecer de todo corazón. MARCELA PÁRAMO.