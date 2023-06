‘Manda al carajo’ y se le ‘chispoteó’

El pasado 4 de febrero las relaciones Washington-Beijing se tensaron. Las fuerzas armadas de Estados Unidos habían derribado un presunto globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur. China dijo que el sobrevuelo “fue un accidente” y advirtió de que la acción pudiera tener “consecuencias”, censurando la situación y calificandola de “evidente reacción exagerada y una grave violacion de la práctica internacional”. Debido a los ya difíciles vínculos entre ambos países, el incidente ‘estiró más la liga’ de la afinidad.

Las circunstancias obligaron a que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, viajara el domingo anterior a la capital de la República Popular China -en la primera visita de un secretario de Estado desde el 2018- para reducir tensión a la relación y allá se reunió por siete horas y media con una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, además de que el lunes tuvo una reunión privada -con apretón de manos de por medio para la foto- con el presidente Xi Jinping. Aparentemente -por el momento- se logró el objetivo.

Sin embargo, no habían pasado 72 horas de verse las caras amablemente de Blinken y Jinping, cuando el miércoles pasado el presidente Joe Biden, durante una reunión privada en California, a la que no se permitió el acceso a la prensa -pero que trascendió su mensaje, según lo divulgó CNN- al hacer referencia al incidente del globo derribado y la reacción en China, dijo: “La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos cajas llenas de equipos de espionaje, es que él dice no sabía que eso estaba allá. Esto es una gran vergüenza para los dictadores”. El calificativo al líder chino caló hondo y la respuesta desde Beijing no se dejó esperar. En un mensaje leído por Mao Ning, portavoz de la cancillería china, dijo que “Los comentarios contradicen seriamente los hechos básicos, violan gravemente la etiqueta diplomática e infringen gravemente la dignidad política China, lo cual es una provocación política abierta”. Dicho en otros términos, Biden -de esa manera- ‘mandó al carajo’ los esfuerzos diplomáticos que durante muchos meses se habían venido realizando por parte del departamento de Estado para ‘apaciguar’ las confrontaciones.

Estas situaciones provocadas aparentemente por ‘descuido’ elemental o de sentido común -‘sin querer queriendo o se le chispoteó’-, le dan veracidad o alimentan más las versiones que han surgido a partir de conocerse su intención de buscar la reelección, en el sentido de que “...dos Biden coexisten en un mismo presidente octogenario…”, brillante a momentos y titubeante a veces, como lo publicó un reportaje del periodico The New York Times el pasado 4 de junio, que titula “Dentro de la complicada realidad de ser el presidente más viejo de Estados Unidos… Biden está pidiendo a los votantes que lo mantengan en la Casa Blanca hasta los 86 años, renovando la atención sobre un tema que, según las encuestas, preocupa a la mayoría de los estadounidenses”.

Y se menciona en el reporte cómo recientemente, durante la celebración del día para llevar a sus hijos al trabajo, se confundió al tratar de enumerar a sus nietos, “...entonces, déjame ver. Tengo uno en Nueva York, dos en Filadelfia, ¿o son tres?, porque tengo una nieta que es, no sé. Me estas confundiendo”; así como cuando se “quedó en blanco” cuando se le preguntó el último país que había visitado y el nombre de una película favorita.

Desde el momento en que se conoció de la intención de buscar la reelección, la mayoría de los demócratas en el Congreso consideran que Biden ya cumplió ‘su tiempo’ en la Casa Blanca, mientras que las encuestas entre el electorado muestran que sólo una tercera parte lo apoya para buscar un segundo periodo. Aún estamos a 18 meses de que Biden termine su administración -que deberá entregar el 20 de enero de 2025-, lo que parece mucho tiempo y el presidente ‘a ratos’ ya luce lento, torpe y cansado. ¿Usted, qué opina?

