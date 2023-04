Mañaneras a la deriva

La incesante presión del Gobierno de Estados Unidos y sus agencias antidrogas que desde hace un mes empezaron a escalar sus exigencias para que el Gobierno mexicano haga más por detener el tráfico de fentanilo y a los cárteles que lo distribuyen, junto con los reveses que le ha propinado a la 4T la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como las pifias y abusos de miembros de su gabinete que han delatado su animadversión a la transparencia y han puesto en entredicho su discurso de austeridad y anticorrupción, han hecho que el Presidente siga sin poder retomar el control de su mañanera, como sí lo logró en otros momentos de crisis de su sexenio, que también le estallaron escándalos políticos y de Gobierno.

El más claro ejemplo de ello fue la errática y titubeante respuesta que dio ayer cuando se le cuestionó por los dispendios del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para solventar las lujosas vacaciones que se dan él y su familia utilizando aviones del Ejército y cubriendo los gastos con el erario, según documentó un reportaje basado en los documentos hackeados por Guacamaya Leaks.

Visiblemente molesto, luego de despotricar nuevamente contra las y los ministros que invalidaron el decreto para que la Guardia Nacional quedara en manos de la Sedena y ordenaron que volviera a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Presidente negó que el general se haya ausentado dos semanas y que si su familia había vacacionado, no tenía nada de malo. Desesperado porque ya en esos momentos su mañanera había salido de la ruta planeada, quiso minimizar los desvíos del titular de la Sedena y su familia, mencionando al periodista Carlos Loret de Mola, y a los dueños de los periódicos Reforma y El Universal, sin aclarar o no si se refería a las vacaciones de lujo que también se podrían dar ellos, y cerrando con la desafortunada afirmación que sus ganancias no son privadas sino de recursos públicos que se les pagan “por dar protección” a corruptos.

Lo cierto es que estos despilfarros del general, la historia de la Casa Gris de su hijo José Ramón, y haber optado por habitar el Palacio Nacional han dinamitado su narrativa de austeridad que había articulado son éxito con su renuncia al uso del avión presidencial y de la residencia oficial de Los Pinos.

El caso del titular de la Sedena dio pie también para que López Obrador siguiera abriendo el riesgoso frente contra Estados Unidos, acusando, como la hecho desde la semana pasada, a la DEA y al Pentágono de ser ellos los que filtraron esta información, las que hablan del espionaje de su Gobierno y la infiltración al cártel de los “Chapitos”, en una clara acción intervencionista.

Lo dicho, los desatinos del Gobierno de la autollamada cuarta transformación y la tentaciones autoritarias del Presidente empiezan a sacar de su zona de dominio el espacio más preciado de su Gobierno como son las ruedas de prensa mañaneras, que toda esta semana han estado a la deriva.

