Malas y buenas ocurrencias a lo tres meses

Andrés Manuel, como Presidente absoluto no cabe duda que has tenido buenas iniciativas y también pésimas decisiones; una pésima ocurrencia fue cancelar el Aeropuerto de Texcoco, que todavía no tienes idea del costo que va a tener el deshacer todo lo hecho. Realmente no explicaste nunca las razones técnicas y económicas de esa cancelación después de todo lo que ya está construido y escoger Santa Lucía, donde no te diste cuenta que tienen que demoler 900 construcciones entre casas habitación, apartamentos, escuelas, hospitales y clínicas para construir dos nuevas pistas y luego llegó una fatal noticia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo expresando que el aeropuerto civil en Santa Lucía no puede funcionar en manos del Ejército, ya que en un aeropuerto comercial, entre otras funciones, se incluye el manejo de la terminal, áreas comerciales, restoranes, lo cual es totalmente ajeno a la actividad de los militares. La pérdida calculada al cancelar Texcoco es mayor a 100 mil millones de pesos.

Una de tus buenas ocurrencias es la creación de la Guardia Nacional que, aunque no se aprobaron totalmente las características de la iniciativa que presentaste Andrés Manuel, el Senado por unanimidad hizo unos ajustes y esta semana que pasó lo ratificó el pleno de la Cámara de Diputados, aprobando el proyecto de reformas a 10 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional como institución policial de carácter civil, incluyendo elementos de las policías militar, naval y federal; lo que no fue muy agradable para ti, que todos los legisladores, incluso los de Morena, estuvieron en contra de que la Guardia Nacional sea dirigida por militares y se aprobó que el manejo tiene que ser por civiles.

Lo que no es muy positivo es que en tu equipo nadie se atreve a decirte que no y es preocupante que rechaces todo lo que no coincide contigo, pero tuviste que aceptar la modificación que le hizo el Poder Legislativo, incluyendo los miembros de tu partido, a tu propuesta de la Guardia Nacional.

Algo que va a beneficiar a México es la armonía que se logró y que aceptaste positivamente con el sector empresarial, que expresó la unión y apoyo para llevar en conjunto contigo el crecimiento de México a un probable 4% y respaldar las acciones tendientes a desaparecer la corrupción y disminuir lo más posible la pobreza.

Hay que reconocer y apoyar lo que dijiste esta semana, que la Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara estará terminada este año y que se está estudiando el presupuesto para Jalisco de acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, para las obras prioritarias que también mencionaste hace unas semanas, como es El Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta, que será de gran beneficio para el turismo y para toda la costa de Jalisco porque unirá Costalegre hasta el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Entre las obras prioritarias está además la Presa El Zapotillo.

Por otra parte, un tema muy importante: hay que reconocer y apoyar el trabajo y la promoción visionaria que está realizando el gobernador Enrique Alfaro para consolidar y crecer el desarrollo de Jalisco.

Por último, esperemos Andrés Manuel que no vayas a cambiar de opinión y que se cumplan todas tus decisiones y promesas que benefician a Jalisco.