Madero, AMLO y la libertad de prensa

En la ‘mañanera’ del martes el Presidente López Obrador (AMLO) despotrico en contra de la prensa. Dijo que “desde los tiempos de Francisco I. Madero, ningún Jefe de Estado había sido tan atacado por una prensa injusta, las más distante, la más lejana del pueblo y más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información”.

AMLO hacía referencia a la primavera de 1912 -finales de Marzo- cuando en los inicios de su gestión Madero se reunió con los directores de los periódicos más importantes del país en aquel entonces -El Imparcial, El País, El Diario, El Heraldo de México y La Prensa- en un intento por apelar a la ética profesional y que no distorsionan la información sobre la situación en la que estaba la nación. En aquel entonces Madero les dijo textualmente “Yo nunca le he mandado noticias inexactas. Tengan ustedes la seguridad de que nunca ocultare la verdad”. Y les reiteró que era partidario de la libertad de imprenta, “pero de eso al libertinaje, a insultar, a calumniar, y sobre todo, a propalar noticias completamente inexactas, hay una gran diferencia”. Y al final de su intervención frente a los directores de los directores de los periódicos los amenazó. “

Aunque considere inconvenientes los insultos, desgraciadamente no hay una ley que me autorice a castigarlos; pero ahora hemos llegado a tal extremo, son tan falsas e inexactas las notas que la prensa ha publicado... que hemos decidido adoptar medidas enérgicas para impedir eso”. Al final, la advertencia no tuvo consecuencias, porque la prensa continuó con sus señalamientos, observaciones y críticas a lo que consideraban no estaba haciendo de acuerdo a las necesidades del país.

Dos años antes -1908- Madero había publicado un libro que llamó ‘La Sucesión Presidencial 1910’, que fue una edición de la que paneas se imprimieron tres mil ejemplares y que fue distribuida entre el círculo intelectual del ex presidente y los periodistas. En la publicación, que era una crítica a la presidencia de Porfirio Díaz después de un periodo de casi 30 años, Madero establece que “Poco a poco se va falseando hasta la opinión pública, tan perspicaz en los pueblos libres es donde es iluminada por los genios de la tribuna y de la pluma”.

Si Madero amenazó y no pasó nada con la prensa -en aquel entonces solo escrita-, es muy probable que en la actualidad tampoco pase nada. Aunque muchos ‘movimientos’ de analistas, comentaristas y líderes de opinión que en los últimos dos años han dejado sus posiciones en algunos medios, se sospecha que han sido motivados por ‘recomendaciones’ de Palacio. Lo que preocupa es que López Obrador quiera parafrasear a Madero y quiera adoptar “medidas más enérgicas” en contra de los medios de información y lo cumpla. ¿Usted, qué opina?.

