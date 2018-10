Macedonio Tamez, inteligencia en seguridad

Finalmente, Enrique Alfaro decidió no poner a Macedonio Tamez como fiscal sino como coordinador del gabinete de seguridad. La decisión se tomó desde hace mes y medio. Seguridad es la apuesta más importante y el problema más apremiante del Gobierno de Alfaro. De cómo enfrente este tema depende en gran medida el éxito o fracaso de su administración.

El primer nombramiento es en este sentido alentador. Decía Javier Dueñas que el gran problema de la seguridad en México es que los políticos siempre piensan para esos puestos al perfil del más bravo, el más valiente, más entrón, más bueno para los catorrazos, pero nunca en el más inteligente. Más aún, los políticos hablan de cambiar el enfoque de seguridad de un esquema de combate frontal al crimen organizado a uno de inteligencia, pero esta no llega, pues la confunden con espionaje y uno termina por pensar que la inteligencia realmente les es ajena y distante.

Macedonio Tamez puede aportar la sensatez, la experiencia y la inteligencia necesarias para enfrentar la violencia

Macedonio Tamez en una buena apuesta. Hay que esperar los nombramientos de fiscal y secretario de Seguridad para ver realmente qué está pensando el gobernador electo para enfrentar este problema. Prudentemente Alfaro ha dicho que esperará los lineamientos del Gobierno federal para decidir en función de ello; no quiere, y tiene razón, un secretario de seguridad enfrentado con la Federación como fue el caso de Luis Carlos Nájera que, justa o injustamente, fue permanentemente cuestionado por los mandos federales y a la postre el resultado fue desastroso. Para la Fiscalía está planteando hacer el nombramiento tras una consulta con organizaciones sociales, lo cual se agradece y aplaude, pero es importantísimo encontrar un perfil de alto nivel técnico e independiente. Para seguridad se manejan varios nombres, algunos de ellos de altísimo nivel, pero hasta que no existan confirmaciones más vale no especular.

En cualquier caso, será muy importante que quede muy claro cuáles son las atribuciones y los alcances del coordinador. Uno de los problemas en las administraciones municipales naranjas tanto en Guadalajara como en Zapopan fue justamente la dificultad operativa de los coordinadores, pues a los secretarios no les gusta rendir cuentas más que al jefe y más aún en materia de seguridad donde las líneas de mando son y deben ser claras y directas.

Macedonio Tamez puede aportar la sensatez, la experiencia y la inteligencia necesarias para enfrentar la violencia. Es una muy buena apuesta sí y sólo sí Alfaro le da autoridad y hay certeza sobre la política a seguir. Hasta ahora la apuesta parece ir por ahí.

