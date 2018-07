Luz en el viacrucis de Roberto Osuna

Hay luz en el oscuro camino para el serpentinero mexicano José Roberto Osuna Quintero tras haber sido acusado de violencia doméstica (asalto, según la legislación canadiense) y que la organización que rige la vida de las Ligas Mayores del beisbol, la denominada “Major League Baseball” (MLB), lo suspendió sin goce de sueldo desde el día 8 de mayo hasta el 4 de agosto de este 2018, y dicha sanción era susceptible de ampliar en razón que en la esfera oficial el asunto no estará resuelto para esa fecha, mas al parecer el sinaloense podrá volver a ser activado en el roster de los Azulejos de Toronto a pesar que el caso permanecerá en trámite aún por quizá varios meses más e incluso pudiendo tornarse en algún momento como un revés hacia el joven pelotero nacido en el poblado Juan José Ríos, cercano a Culiacán, en Sinaloa, quien corre el riesgo de resultar sentenciado a cumplir pena dictaba por la justicia penal de Canadá que podría llegar a ser incluso privativa de libertad, además de restrictiva de derechos incluyendo la capacidad de permanecer y desempeñarse jugando beisbol profesional en dicho país.

Se había augurado que Osuna podría llegar a perderse lo que resta de la actual campaña 2018, pero la MLB no tendrá ningún inconveniente en cuanto a que el lanzador pueda volver a jugar a partir del citado ya próximo día 4 de agosto, a pesar que es casi seguro que para esa época aún estará sin definición legal el problema del muchacho ante la justicia de Canadá por los cargos criminales que se están dilucidando tras la acusación de haber provocado lesiones físicas y psicológicas, entre otras, a una joven llamada Alejandra Román Cota, con la que aparentemente Osuna mantenía estrecha relación sentimental e inclusive habitaban en hogar común.

Es de recordar que tras la acusación ocurrida el 8 de mayo del año en curso, Osuna fue detenido por la Policía de Toronto, mas habiendo sido liberado casi de inmediato para iniciarse la investigación administrativa y las posteriores indagatorias a cargo de las autoridades judiciales, habiendo sido citado el joven tirabolas a un par de audiencias que no se han desahogado en razón que los abogados del monticulista sinaloense determinaron asesorarle en cuanto a declararse no culpable y someterse a proceso judicial en vez de optar por aceptar cargos y negociar con la acusante, mas definiendo como esquema jurídico estratégico en defensa el que el pelotero no acudiere personalmente por hacerlo en su nombre sus defensores legales acreditados y con ello además obtener más tiempo para acopiarse pruebas en descargo de la acusación penal contra el chamaco, quien está en vías de acudir en persona a una tercera audiencia citada para principios del próximo mes de agosto, mas siendo sólo esto quizá el inicio del proceso penal que podría durar por varios meses más.

No olvidemos que al margen de las consecuencias legales que de la acusación penal en contra de Osuna pudieran surgir al término del procedimiento judicial, desde el primer momento tras el incidente ocurrido el 8 de mayo, la MLB dictó contra el chamaco una licencia administrativa con goce de sueldo que fue aceptada de inmediato tanto por la directiva de Azulejos como por el joven serpentinero mexicano, toda vez que la MLB tiene una política férrea contra la violencia ejercida por peloteros agremiados a esa institución más allá que resulten sentenciados o lleguen a algún acuerdo con quienes le acusen, y además la organización de Toronto profesa especial filosofía de repudio a esas conductas violentas de sus equiperos y esa inicial suspensión disfrazada de licencia administrativa que fue ampliada en repetidas ocasiones por la oficina del comisionado Rob Manfred, de la MLB, fue modificada hace poco por la actual sanción de suspensión por 89 cotejos sin jugar castigándole el salario.

Osuna no lanza desde el día 6 de mayo y terminará perdiendo alrededor de 2.54 millones de su salario anual, que es de 5.3 millones de dólares, y adicionalmente participará en una evaluación extensa y confidencial, mas en un programa de tratamiento supervisado conjuntamente por el consejo de la MLB y el sindicato de peloteros que encabeza Tony Clark.

Osuna ha empezado ya a lanzar en Ligas Menores y en lo que fue su segunda aparición en sucursales de Azulejos el pasado martes 17 de julio, ponchó a un bateador habiendo lanzado una entrada limpia jugando para el equipo Dunedin de Clase A en la Liga Estatal de Florida, siendo que el viernes 13 de julio había ya lanzado un inning sin admitir anotación con la casaca de los Azulejos del Golfo ante los Yankees del Este, en la Liga de la Costa del Golfo del mismo nivel A.

El derecho de 23 años ha tenido gran desempeño en Ligas Mayores habiendo logrado 104 salvamentos en su aún corta trayectoria de tan solo cuatro años como ligamayorista, habiendo sido invitado el año pasado al Juego de Estrellas, concluyendo exitosamente la campaña 2017 con 39 rescates y promedio de eficacia de 3.38 carreras limpias admitidas por cada nueve episodios lanzados, y en esta temporada había logrado ya nueve salvamentos con excelente efectividad al promediar sólo 2.93 carreras limpias admitidas por cada nueve rollos lanzados; es afortunado en cuanto a que le permitirán reaparecer, siempre y cuando se recupere física y mentalmente tras el suceso y el largo periodo sin lanzar, además debiendo superar el impacto de la posible reacción negativa de la fanaticada canadiense y en general de la afición en las Grandes Ligas, lo que pudiere significar un gran escollo para el chamaco, quien requerirá de mucha ayuda técnica y especialmente psicológica para volver a la senda exitosa.

Más allá de juzgar su conducta extra deportiva, la que aún falta definir por las autoridades correspondientes allá en Canadá, es menester desearle lo mejor a Roberto Osuna.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com