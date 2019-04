Luis Pineda, de la UP, campeón del Providencia

Después de dos semanas de torneo el Club Providencia organizó su etapa del Circuito Jalisco, donde se jugaron todas las categorías de amateur, tanto en mujeres como en hombres.

Todos los días se vivieron momentos muy emocionantes, y esto se debió a la buena organización del evento, por su ambiente cálido y de mantener toda el área de tenis en perfectas condiciones para que todo se desarrollara de la mejor manera y la gente disfrutará, para jugar bien a gusto.

Pero el día de las Finales fue aún más, dado a la gente que se dio cita para presenciar los partidos, y principalmente el de la Final de la categoría Abierta, donde dos jugadores de la Universidad Panamericana se disputaron el campeonato. Estos dos jugadores en las Semifinales se vieron con duros rivales, Luis Pineda vs. Eduardo Orozco, ganando el primero por 7-5 y 6-1, y en la otra Semifinal Óscar Sánchez vs. Moisés Rubio ganando el primero por 6-3 y 6-1.

En la Final que disputaron Luis vs. Óscar, fue todo para el lado de Luis, quien supo imponer su ritmo o más bien, no permitiendo que Óscar puedan jugar con el suyo, ya que es un jugador este último con mucha potencia en su saque y una fuerte derecha, pero Luis lo conoce muy bien, ya que son del mismo equipo universitario y sabe que si lograba tener una buena devolución, después de eso tendría que aflojarle la bola para que no llegara a pegarle fuerte con la derecha de Óscar; el marcador fue a favor de Luis por 6-1 y 6-2.

Otro punto importante para este joven de la UP fue el comentario de Bibiana Hernández, árbitro del torneo, la cual me mencionó que la gente preguntaba cuándo jugaba, los niños lo seguían, y es una excelente persona que se hizo querer con los socios del club, sin duda alguna una muy buena imagen para la universidad que representa.

También por otro lado la categoría Abierta de mujeres la ganó la jovencita Ana Paola Mercado, apenas de 15 años y demostró una vez más de su garra y deseo de progresar también en el tenis de la categoría Abierta.

El clima del día ayudó mucho para que el Club Providencia se luciera con el torneo, y los demás resultados de todas las categorías son los siguientes, campeones y finalistas :

Femenil

Abierta: Ana Paola Mercado vs. Paulina López

A: Iniala García vs. Mónica López

B: Marisol Gomez vs. Fina Javelly

C: Fernanda Huerta vs. Gabriela Orozco

D: Saira Barba vs. Alejandra Cortez

N: Liliana Moreno vs Karina Rojas

Varonil