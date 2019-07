Los retos de Nabor en el Coneval

El tono de desaprobación presidencial y desprecio a los contrapesos que representan para el poder los organismos constitucionales autónomos, que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación ya había manifestado contra el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el INE, el Instituto de Transparencia y el Inegi, entre otros, alcanzó esta semana al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La embestida a este organismo, que como los otros, es fruto de décadas de luchas de la sociedad civil, fue doble. Primero, el lunes se anunció la destitución fulminante de Gonzalo Hernández Licona, quien fue fundador y estuvo 14 años como titular de este organismo, que es ejemplo mundial y que siempre fue incómodo para los gobiernos por medir de forma independiente los resultados de los programas sociales y el número de pobres en el país. El cese vino luego de que Hernández Licona publicó un artículo en el que mostraba su desacuerdo con la reducción presupuestal que la Secretaría de Hacienda decidió y que ponía en riesgo la actividad del Coneval. La segunda vino ayer cuando en su rueda de prensa mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó desaparecer a este organismo y que sus funciones las asuma el Inegi. Dijo que mejor sería utilizar los 600 millones de pesos que tiene de presupuesto esta instancia para combatir la pobreza, porque sus altos funcionarios se “servían de lo lindo”.

Como lo planteé aquí desde el primer cuestionamiento a estos organismos, si hay excesos de gasto o privilegios en estas instituciones, desde luego que se revisen, pero de ahí a que se descalifique su aporte y pertinencia, es de alto riesgo para la consolidación democrática del país.

Si la cura de los males del México en el gobierno de la 4T pasa por la revisión de los organismos autónomos que a decir de AMLO deben “purificarse”, el proceso debe ser abierto y sin el uso faccioso del poder.

Por eso el primer reto de José Nabor Cruz Marcelo, un académico de la UNAM con excelente reputación y reconocimiento que fue designado como sustituto de Hernández Licona, será primero convencer al Presidente de no desaparecer el Coneval y mantener la independencia de la institución. Sería una gran pérdida para el país que el nuevo director del Coneval se deje someter a la hora de evaluar el año próximo la eficacia o no de los programas sociales de la 4T. Si eso sucede, se confirmaran las hipótesis de que el cambio en el Coneval fue para tener mediciones a modo de las políticas sociales del lópezobradorismo. En ese sentido, el Poder Legislativo debe actualizar la Ley reglamentaria que norma la operación del Coneval, y que de haber estado vigente no hubiera sido posible que el relevo fuera decisión del Ejecutivo sino del Legislativo. Promover que salga esa Ley podría ser la primera tarea de Nabor para blindar este espacio clave para ajustar y mejorar el combate a la pobreza.

