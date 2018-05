Los pendientes de Aristóteles

Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del Estado, admitió ayer ante los maestros que queda a deber algunos pendientes a los jaliscienses. “Reconozco todavía las deudas en materia de seguridad, de salud”, dijo en el Teatro Degollado.

Como todo gobernante, su propaganda siempre pinta una realidad mejor que la que viven los gobernados. Luego de su pasado informe, el gobernante priista ha mantenido un discurso de promoción de “logros” de su gobierno: que el Estado es “capital de la innovación”, “potencia agropecuaria”, “líder en creación de empleos” y reducción de la pobreza.

Cada uno de esos puntos debe ser sometido a cuestionamiento y crítica. Pero además, las “deudas” que deja Aristóteles Sandoval con los jaliscienses son mayores.

Entre otras, en estos cinco años del actual Gobierno se intensificó la guerra expresada en aumento en asesinatos violentos, desaparecidos, fosas clandestinas y una casi absoluta impunidad en la investigación de estos casos.

Las movilizaciones en torno a los tres estudiantes de cine desaparecidos es apenas la cresta de una inmensa oleada de rabia y frustración ante la guerra que se vive en Jalisco. Todas estas caras dolorosas de la guerra ocurren por la omisión, negligencia y complicidad de los autores antes las bandas armadas privadas o públicas. Además, en el actual Gobierno se consolidó el cártel Nueva Generación.

Las deudas de Aristóteles Sandoval con los jaliscienses no son sólo en seguridad y salud, como dice. Ahora presume que Jalisco es líder en creación de empleos, pero empleos precarios y mal pagados, pues la mayoría no tiene seguridad social y prestaciones laborales consolidadas; 4% de la fuerza de trabajo compuesta por 3.6 millones de asalariados, no percibe ningún ingreso; 8% gana menos de un salario mínimo; 25.5% gana de uno a dos salarios; y 48% entre dos y cinco salarios mínimos. Vergonzosamente apenas 5% gana entre cinco y diez salarios mínimos y apenas 0.06% gana más de 10 salarios.

Otro gran pendiente del gobernador es el medio ambiente: la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una de las peores calidades del aire en el país, en tanto que la contaminación del Río Santiago por descargas industriales no sólo no se atacó, sino que se agravó, aumentando las enfermedades provocadas por dicha contaminación.

Un tema poco tocado, pero igual de grave es el traspaso masivo de territorio estatal a manos privadas, despojando a la propiedad social a la que antes pertenecía (comunidades indígenas, ejidatarios, pequeños propietarios). Más de 20% del territorio del Estado está concesionado para exploraciones o explotaciones mineras; más de 80% de las playas del litoral privatizadas; grandes concentraciones de tierra para los monocultivos como caña o berries; propiedades urbanas privatizadas para los grandes negocios inmobiliarios; además de la privatización de bosques, aguas que antes eran bienes públicos, y de tierras para los megaproyectos. El despojo de tierras y bienes comunes avanzó notablemente en este sexenio.

De modo que si a alguien le cumplió Aristóteles Sandoval es al capital y los grandes negocios privados, dejando una enorme deuda y pendientes a los jaliscienses.

