Los peloteros mexicanos ausentes del Spring Training

Una vez que se ha señalado un listado preliminar de peloteros mexicanos que están en los diversos campos de entrenamiento de los distintos equipos de las Grandes Ligas, es menester anotar como participante en el entrenamiento de pretemporada al serpentinero Héctor Velázquez Aguilar, que se omitió por no constar hasta hace poco en el registro, ya que en efecto el oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, está en el Spring Training invitado por los Medias Rojas de Boston que ha sido su equipo desde que debutó en 2017 en las Ligas Mayores.

La confusión ocurrió toda vez que al habérsele terminado el contrato al concluir la temporada anterior, no se ha anunciado que lo haya renovado, pero al estar ya activo y habiendo lanzado con una buena intervención hace un par de días, es presumible volverá a ser activado por los patirojos y tendrá oportunidad de seguir cursando como parte importante del bulpen y quizá escalar a la rotación de abridores de los bostonianos.

Con esta acotación es menester recordar a aquellos peloteros que teniendo o no por ahora la condición físico-atlética y la capacidad técnica para estar en campamentos de entrenamiento de escuadras de la Gran Carpa, no lo están y quizá no tendrán oportunidad de participar como ligamayoristas en esta próxima campaña.

De los peloteros mexicanos que este año no están en Spring Training algunos ya han tenido oportunidad de figurar en conjuntos del beisbol de clase mundial, otros han logrado ya alguna ocasión anterior quedar insertos en roster ampliado de conjuntos ligamayoristas, pero se han quedado sin la anhelada oportunidad para acudir a actuar en los estadios de la Gran Carpa y otros sólo han conseguido permanecer con contrato en equipos de Ligas Menores.

Son varios los peloteros mexicanos ausentes en la pretemporada de Ligas Mayores que han dejado números interesantes a su paso de muchos años en equipos de la MLB, pero en este año no fueron concitados a ser valorados para una nueva oportunidad a pesar de ser veteranos que pudieran todavía mostrar capacidad y calidad suficiente.

No está en ningún campo de entrenamiento como lo estuvo el año pasado el joven outfielder Roberto Ramos, quien figuró en las sucursales de Ligas Menores con los Rockies de Colorado, no teniendo la oportunidad de acceder al primer equipo durante la campaña pasada y ahora está probando suerte en el beisbol oriental; otros ausentes son los veteranos lanzadores Vidal Vicente Nuño, cuyo último equipo fue Tampa Bay y Noel Fernando Salas, quien tuvo su última incursión con Phillies de Filadelfia; tampoco está el fino infielder y buen toletero Adam Marcos Rosales, quien ha pasado con estadística aceptable por diversos conjuntos, siendo el ultimo los Mellizos de Minnesota; es notoria también la ausencia de Daniel Alejandro Castro Cruz, que al igual que Rosales tiene experiencia en diversas franelas ligamayoristas siendo la última Colorado.

Entre los ausentes también se encuentra el zurdo Carlos Ephriam Torres, quien tras su paso de varios años por diferentes organizaciones tuvo su última incursión con Tigres de Detroit y tampoco se encuentra en el Spring Training el fino infielder Daniel Richard Espinosa, experimentado con su guante aunque escaso en potencia con el bat.

De las leyendas del beisbol mexicano que incursionaron durante mucho tiempo en equipos de Grandes Ligas y ya no están desde incluso el año pasado, podemos contar al infielder y gran bateador Adrian “El Titán” González, del que su último equipo fueron los Mets de Nueva York; los serpentineros Jorge Alberto de la Rosa González, Yovani Gallardo, Miguel Ángel González Martín, Rafael Martín Amaya, Cesar Vargas, y Marco René Estrada, así como el infielder tapatío Christian Iván Villanueva Limón.

Habrá que esperar qué sucede con algunos de los hasta ahora ausentes en el Spring Trainning, ya sea que logren incluirse próximamente, que decidan involucrarse en el beisbol estival mexicano, participar en alguna Liga asiática de buen nivel, que sigan adelante con su carrera o que se decanten por un retiro digno.

