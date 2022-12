Los ocho mejores del Mundial

Terminó la fase de Octavos de Final del Mundial de Qatar, de acuerdo al sistema mexicano de “mediciones mundialistas” el cuarto partido. Marruecos y Portugal por una cuestión de calendarización fueron los últimos en obtener su pase a Cuartos de Final, el “Quinto Partido”.

La forma como lograron el objetivo fue diferente cosa que finalmente poco importa; en el estadio de Education City los marroquíes tuvieron que llegar a la instancia de los penales para mandar de regreso a Madrid a España, en un encuentro que por momentos fue un deja vú del Croacia contra Japón. Un partido flojo en los 90 minutos que tuvo un poco de mayor intensidad en el tiempo extra, en el que ambos contendientes tuvieron oportunidades claras de gol como para haber podido resolver el encuentro sin tener que llegar a la instancia “fatídica”.

Pero el empate a cero se mantuvo durante los 90 minutos, prolongándose los 30 minutos de los tiempos extra.

En la definición desde los once pasos los españoles no lo pudieron haber hecho peor, pues no acertaron en una sola de sus ejecuciones; Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets terminaron por hacer figura al portero del Sevilla, Bono, quien fue el héroe de la clasificación africana atajando dos penales; el otro se impactó en el poste.

Por Marruecos, Sabiri, Ziyech y Hakimi fueron “letales” al momento de cobrar la pena máxima y de esta forma sellar su pase a la siguiente fase.

Posteriormente en el Estadio Lusail Portugal hizo “fondue” a Suiza. Los Lusitanos no tuvieron misericordia de los helvéticos, a los cuales destrozaron con un marcador de 6-1 con hat-trick de Gonçalo Ramos, a quien por cierto el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, de buena labor en la conducción del partido, le obsequió el balón al término del encuentro a petición del futbolista. El veterano Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao completaron la media docena.

Portugal juega bien y gana demostrando que no sólo es Cristiano Ronaldo, que hay un equipo integrado con muy buenos jugadores que están en gran momento y bien dirigidos por Fernando Santos.

Por lo pronto, se vienen dos días de descanso (que ya urgían) para reanudar el viernes con los partidos de Cuartos de Final: Croacia contra Brasil y Países Bajos (antes Holanda) contra Argentina; y el sábado Marruecos contra Portugal e Inglaterra ante Francia.

Dos sudamericanos, un africano y cinco europeos son los ocho equipos que se mantienen en la competencia, los otros 24 que arrancaron el Mundial ya están en casa o en el camino de regreso para empezar a pensar en el Mundial de 2026.

Como parte del saldo de la jornada de ayer, por la noche se desató una fiesta marroquí en las calles de Doha, en donde festejaron no sólo los aficionados de Marruecos. A ellos se les unieron aficionados de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y los qataríes que sintieron como propia la victoria del conjunto africano.

Hasta altas horas de noche, que en Qatar son muy altas, ya que los comercios están cerrando a las dos de la mañana, caravanas formadas por varios autos hacían sonar rítmicamente su claxon y sus tripulantes ondeaban sus banderas.

Los edificios del centro de la capital de Qatar, como ya es costumbre, se iluminaron con los colores y diseño de la bandera de Marruecos.

Cerca de la media noche en que terminó el segundo cotejo de la cartelera del martes, la decoración cambió y en la iluminación se hizo lo propio con los colores de Portugal, proyectándose en otros rascacielos la inconfundible figura de Cristiano Ronaldo.