Por primera vez desde que tomó posesión, el Presidente no supo qué decir. La tragedia de Minatitlán lo dejó mudo. Lo que dijera sería inútil, no había manera de que aquello saliera bien. La reacción de las redes fue furibunda: el hombre que se indigna con la conquista, que ofrece sus condolencias a Francia por el incendio de un templo, que es capaz de defender, con maromas mentales, que la justicia está por encima de la Constitución, se quedó callado ante el asesinato artero de una familia (15 personas, entre ellos un niño de un año) en Veracruz. Y, como siempre hay un tuit, las redes le recordaron al Presidente lo que él mismo escribió hace exactamente seis años para reclamarle a Peña en el primer trimestre de aquel sexenio: “En Michoacán 189 homicidios en el primer trimestre del año, el más alto en décadas. EPN deja la pantomima y atiende las necesidades del país.” (21 de abril de 2013). ¡Bum!, malditas redes.

Los muertos no son de Calderón, de Peña o de López Obrador, son nuestros, de todos los mexicanos

La defensa de los amlovers es decir que los anteriores dejaron el país en ruinas y la seguridad hecha pedazos (Epigmenio Ibarra comienza a rayar en lo patético). Cierto, pero eso mismo dijo Calderón a manera de justificación, y lo dijo Peña cuando llegó y cada uno no ha hecho sino criticar al de atrás y entregar un peor país en materia de seguridad. Los que inventaron lo de los muertos de Calderón se tuvieron que tragar los muertos de Peña y los que hicieron campaña con los muertos de Peña hoy se tienen que tragar los muertos de López Obrador. Pero, si bien ningún presidente puede sacarle al bulto de la responsabilidad de la violencia en el país, pues como Jefe de Estado su primera obligación es la seguridad de los ciudadanos, los muertos que vos contáis no son de nadie, son de todos. Los muertos no son de Calderón, de Peña o de López Obrador, son nuestros, de todos los mexicanos.

La única forma en que el Presidente logre salirse de esa trampa que él mismo creó al atribuirle los muertos a una persona, es que reconozca, primero que nada, que el fenómeno no está disminuyendo sino creciendo, que deje de maquillar las cifras en la mañanera, que deje de mostrar y defender “sus números” en lugar de las cifras oficiales. Lo segundo es que reconozca que la única forma de hacer frente a este fenómeno es con estrategias de mediano y largo plazo, que se salga de la lógica sexenal y del yo sí puedo, para convocar al país a una reconstrucción de fondo, que pase por la reestructuración de policías estatales y municipales (o regionales cuando sea necesario) y un profundo trabajo de reconstrucción social en los territorios controlados por el crimen organizado.

(diego.petersen@informador.com.mx)