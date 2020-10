Los miedos de la Corte permiten al Ejecutivo celebrar su populismo

Aunque la Corte pretendió actuar con cierta inteligencia para no ser totalmente arrollada por las amenazas del Ejecutivo Federal -sic- (con el mismo argumento “de soltar al tigre”), es claro que no se puede servir a dos amos. Luego entonces, o se actúa conforme a esencia de las leyes o se le da gusto a quien despacha en Palacio Nacional, y que conste que éste no es ningún tonto y ni tardo, ni perezoso aprovecho el temor de los magistrados para salirse con la suya y además presumirlo en todas sus redes sociales y medios de comunicación masiva, engañando una vez más a quienes por desconocimiento, desidia, ceguera o el mismo miedo, aplauden a quien vulnera el Derecho y a la Constitución que juró respetar y defender.

El cinismo traducido en su sonrisa mostrada en la “mañanera” vulnera, no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la hace ver chiquitita, pues aunque ésta se defendió cambiando la redacción de lo exigido -que no sólo solicitado- para no darle el pleno de la razón, para efectos mediáticos la decisión de seis magistrados es argumento más que suficiente para demostrar que, pese a todas las decisiones equivocadas y el incumplimiento de lo prometido, aún cuenta con la fuerza suficiente para imponer su palabra.

Ante los hechos, la situación puede calificarse de grave, pues el Poder Judicial era el único que podía hacer contrapeso al Ejecutivo, toda vez que el Legislativo se ha convertido en un remedo de representación popular, para funcionar como un validador de las propuestas de quien “con su arrastre popular” les llevó a ocupar una curul o escaño, y en donde una vez ahí, sin ningún escrúpulo aplastan a la oposición, “mayoriteando”, pero sin ofrecer argumento alguno.

En contra parte, el movimiento FRENNA que busca la renuncia de AMLO le tomó la palabra -eufemismo puro- y en tan sólo un par de días logro llevar más de 300 mil ciudadanos a la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, con lo cual se supondría que éste renunciaría y se iría a vivir a su finca en Chiapas, misma que según sus palabras, le fue heredada por sus padres -para que no vaya usted a pensar que es parte de lo recaudado por su hermano Pío-.

APUNTE

Aunque sustantivamente me había estado negando a las versiones según las cuales se afirma que nuestro país corre el peligro de ser convertido en otra Venezuela (populista, ineficiente, hambruna y en quiebra), incluso si fuera al margen de derechas o izquierdas, nada positivo para los mexicanos se alcanza a vislumbrar.

¿Será que México avanza por el empedrado camino al infierno con el disfraz de buenas intenciones, pero por el mismo rumbo de la dictadura venezolana?

