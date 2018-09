Los más viables para estar en Playoffs de Ligas Mayores

A sólo tres semanas para que culmine el calendario regular de la campaña 2018 de las Ligas Mayores, puede advertirse cuáles son los conjuntos que pueden ver más cercana su clasificación a los Playoffs.

En la Liga Americana los que tienen más oportunidad son Medias Rojas de Boston, Indios de Cleveland, Astros de Houston, Yankees de Nueva York y Atléticos de Oakland, y aunque en menor medida, pero también con posibilidades, están Marineros de Seattle y Mantarrayas de Tampa Bay, pues por más que estos tengan cuesta arriba la carrera hay que recordar que como bien dijo el siempre bien recordado receptor y señero mánager Yogui Berra: “esto no se acaba hasta que se acaba”, ya que en efecto, muchas cosas pueden pasar que modifiquen las circunstancias y los resultados finales de la clasificación a la postemporada, especialmente en la lucha por el comodín.

Boston es hasta ahora el mejor equipo de la campaña en ambas Ligas y aspiran firmemente a ganar la Liga y la Serie Mundial, lideran la División Este superando con claridad a Yankees de Nueva York; Indios de Cleveland tiene prácticamente libre el camino para asegurar el liderato en la División Central, pues le lleva mucha ventaja a Mellizos de Minnesota; Astros de Houston encabeza la División Oeste, y aunque tiene a corta distancia a Oakland, parecen más sólidos los texanos del Sur para llevarse el banderín de la División. De cualquier forma, aún si sorpresivamente no llegaran a ganar su División, esos tres conjuntos lucen bien parapetados para en el peor de sus escenarios poder jugar en busca del lugar comodín.

Salvo en Marineros de Seattle donde no hay ninguno, peloteros mexicanos están en rosters de esos equipos citados, ya que con Medias Rojas de Boston está el joven lanzador derecho sonorense Héctor Velazquez Aguilar; en Indios de Cleveland milita desde esta temporada el ya veterano serpentinero relevista sinaloense Óliver Pérez Martínez, en tanto como es sabido recientemente llegó con Astros, procedente de Azulejos de Toronto. el destacado pitcher cerrador sinaloense José Roberto Osuna Quintero, actualmente el más destacado serpentinero mexicano activo como ligamayorista; con Atléticos de Oakland brilla el tremendo toletero Khris Adrian Davis Ramírez y en Mantarrayas de Tampa Bay se enlistan Sergio Francisco Romo y el veterano relevista Vidal Vicente Nuño.

Los equipos con plenas posibilidades de alcanzar los espacios de la lucha por los trofeos de la Liga Nacional y rumbo al Clásico de Otoño son Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y Rockies de Colorado; más con buenas posibilidades, pero menor solidez, están Cerveceros de Milwaukee, Cardenales de San Luis, Dodgers de Los Ángeles, Diamondbacks de Arizona y Phillies de Filadelfia, aunque con menos opción también tienen posibilidad Piratas de Pittsburgh y Nacionales de Washington, sin poder descartar aún a Gigantes de San Francisco, por más que la accesibilidad de estos tres escuadrones a la fiesta grande depende de una compleja combinación de circunstancias.

Bravos de Atlanta marchan liderando la División Este del Viejo Circuito, aunque a poca distancia tienen como competencia por la supremacia divisional a los Phillies de Filadelfia, siendo que quien no logre el liderato final quedaría en buena posición para la lucha por el lugar comodín. En esta División está tratando de cerrar fuerte Nacionales de Washington, que tiene cuesta arriba la lucha por el liderato, más tiene opción aún para seguir en la pelea por el comodín.

En la División Central del antiguo circuito lidera con cierta ventaja Cachorros de Chicago, por más que es seguido por Cerveceros de Milwaukee y Cardenales de San Luis, y ya más lejos por Piratas de Pittsburgh, que sólo aspiran quizá a buscar el comodín, en tanto que Milwaukee y San Luis aún conservan ligera aspiración a ganar la División teniendo, eso sí, firme posibilidad de estar en la pelea por la llamada “Wild Card”, a lo que no tendría problema Cachorros de estar en aptitud de acceder en el caso de no lograr asegurar el título de División.

Rockies de Colorado, Dodgers de Los Ángeles y Diamondbacks de Arizona están en cerrada pelea de pronóstico reservado por el liderato de la División Oeste, y de entre ellos saldrá el que se lleve la corona de esta región, siendo los dos de ellos que no la alcancen quienes estarán disputando cerradamente la batalla por el comodín junto con los ya antes citados escuadrones que no alcancen el título en las divisiones este y central, sin dejar de advertir que no pudiese aún descartarse a Gigantes de San Francisco.

No hay peloteros mexicanos en varios de los citados escuadrones que pelean espacios a Playoffs en la Nacional, como son: Bravos de Atlanta, Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona y Gigantes de San Francisco, en tanto con los Cerveceros de Milwaukee está Joakim Soria, quien llegó en esta campaña a su actual equipo; en Cachorros de Chicago están los experimentados lanzadores zurdos Jaime Omar García y Jorge Alberto de la Rosa González, que recién llegaron procedentes de Toronto y Arizona, respectivamente; con Nacionales de Washington está luciendo bien el tercera base y gran toletero Anthony Michael Rendón; en Dodgers aún está enlistado Alexander Brady Verdugo, en tanto con los Cardenales de San Luis milita el joven serpentinero Giovani Gallegos, que recién llegó a San Luis proveniente de Yankees.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com