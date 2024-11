Los libros y la FIL

Los libros entusiasman, hacen abrigar esperanza en una sociedad más humana, libre y creativa. Ya viene la FIL, fiesta de libros y palabras. En medio de tanta violencia, que en nuestro país se apodera incluso de los estadios de futbol, la Feria del Libro es una tregua, un oasis cultural. Los libros pueden cambiar nuestra vida: “Un día leí un libro y toda mi vida cambió”, dice el joven Osman Bey, protagonista de La vida nueva de Orhan Pamuk.

Quizás algún día nos sentiremos avergonzados por haber desperdiciado tanto tiempo frente a las pantallas, husmeando en un mar de información irrelevante y frivolidad, en vez de estar leyendo una novela, un periódico, un suplemento cultural o una enciclopedia ilustrada. Imagino que el futuro de la humanidad estará compuesto por naciones democráticas libres e iguales de ciudadanos que, en buena medida, emplean su tiempo libre en leer, en recrearse y ampliar sus horizontes. Leer será el acto ritual universal, no la política o la dominación, ni el consumo o el intercambio económico. Leer (en vez de ver videos) será la práctica social intelectual por antonomasia: se ejercerá con la misma seriedad con la que un creyente hace sus oraciones.

No se nace humano sino que se llega a serlo. El lenguaje y la cultura son el medio para alcanzar nuestra humanidad. La cultura, más que excentricidad, vanidad o un accesorio, es el elemento antropógeno principal. El vehículo fundamental de la cultura, incluso en una época digital y de la imagen, debe seguir siendo el libro. Los libros, pues, humanizan a individuos y sociedades. Una comunidad de iletrados es una colección de bárbaros.

Leer es un acto misterioso, engañoso. El lector, al momento de leer, no está en su recámara, la biblioteca o el cubículo: se halla en un mundo de ideas, de narraciones, en un espacio lógico y estético inmaterial. Pareciera que el lector es pasivo; sin embargo, no hay práctica más activa que la de leer. El lector está forcejeando con el libro, dándole vida, dialogando con su autor, extendiendo su mente, ampliando su sensibilidad, su imaginación moral. Leer es una actividad contemplativa, una praxis cultural.

Debemos resistir el facilismo educativo: “Aprenda inglés en cuatro meses”, “Licenciaturas ejecutivas sabatinas en tres años”, “Todo lo que usted tiene que saber en un solo libro”, “Cervantes en 45 minutos”. Recordemos la máxima de Lezama: “Sólo lo difícil es estimulante”. ¿Y qué hay más estimulante que la cultura y las artes? La lectura, como todo acto formativo, requiere esfuerzo y sacrificio, incluso dolor. No siempre es fácil, por ejemplo, leer un clásico. La ganancia, no obstante, es inconmensurable: leer nos abre las puertas del gozo y la fruición. Y sólo por ello vale la pena abrir un libro: la alegría yace no en poseer o dominar sino en el goce vivo de la belleza y la inteligencia. Toda feria del libro es una posibilidad de cambiar vidas.