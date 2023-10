Los influencers al poder

Esta es la era de los influencers. Esas personas que acompañan, dirigen y generan contenido para llevarnos a reflexionar sobre nuestras costumbres, ideas y decisiones dentro de la vida real. Ellos, personajes, casi todos producidos y para nada improvisados en términos de producción, hablan de cuanto tema haya en este tan variado mundo. Los hay, por supuesto, los que opinan de política, van de tema en tema, de crisis en crisis, llevándonos a opinar una cosa sobre los rusos y ahora otra cosa sobre los israelitas. Las hay y son increíblemente poderosas, las que hablan de belleza. Yo confieso que en alguna publicidad de esas que salen en el “feed”, me he enseñado a hacer masaje facial. Las psicólogas, los que viajan por placer habiendo hecho de esto un trabajo envidiable, los que prueban vinos, las que sugieren tal o cual maquillaje para tu tono particular de piel y claro, las que te llevan a tener tanto a hombres como mujeres el tan deseado cuerpo de verano. Todos estos tan famosos personajes tienen algo que decir a diario, no pueden soltar la batuta un solo día, no se callan, y parece que no se cansan. Me parece agotador, no tengo madera de influencer...

Es increíble, como ya lo decía previamente, la variedad de temas y la soltura con que se dirigen estos nuevos líderes del mundo virtual. El concepto de cómo han logrado ser tan exitosos y su opinión y “sabiduría” han permeado en la sociedad es para mí todavía una ciencia de estudio. Por supuesto, qué hay gente que sabe de qué está hablando y desde ahí se ha construido un trabajo digno, del público que les sigue yo poco tengo qué decir, pero como en todo, cada quien sigue a sus cada cuales.

En un estado donde la seguridad debería ser un tema primordial, el gobierno ha encabezado una serie de contenidos donde desde lo municipal hasta el ejecutivo se muestran como influencers. Cada uno de los “posts” es del peor gusto, se muestran como los grandes salvadores, como la gente más buena onda, la más cool, los que están siempre como de buenas, llenos de energía, con la mejor actitud para resolver los temas de la ciudadanía. Me han llevado a pensar que estábamos tanto mejor sin internet y sin saber bien a bien qué hacían nuestros gobernantes, porque yo a cada uno de ellos que se sienten artistas, les he dejado de seguir.

Ahora, entiendo que esa buena onda, ya no les alcanza y que será necesario hacer una inversión de millones de pesos para poner a Lagos de Moreno en el lugar en el que se merece estar, como un lugar bello, seguro, una pequeña ciudad de gente trabajadora y de costumbres variadas, con un teatro bellísimo y una vida pública segura. Qué ofensa, qué mal gusto, qué vil tener que llamar a gente que haga este trabajo cuando Lagos está en un momento muy doloroso. Ni cómo no tomárselo personal, ni cómo no ponernos del lado de las madres que penan y del pueblo que se ha manifestado por no soportar vivir bajo esas condiciones en las que el gobierno prefiere invertir en influencers, que en seguridad.

Que los influencers al poder, paren y se pongan a trabajar en lo urgente, por favor.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina