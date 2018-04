Los hermanos primero

La infidelidad inicia cuando le damos más importancia a alguien más que no sea la pareja. Y eso sucede más frecuentemente de lo que imaginamos, no es sólo con amantes y mujerzuelas, o con amores de otros tiempos. Se trata de los propios parientes, como hemos ya comentado, los papás siguen siendo la prioridad en la vida, y no se corta el “cordón umbilical”.

Pero también hay quien le es muy infiel a su cónyuge con los propios hermanos, pues a ellos también se les da un lugar de mayor importancia que a la propia pareja. El cariño, las atenciones y el buen trato se les da a ellos. Y eso parece no afectar, por un tiempo, al matrimonio, pero al pasar los años el sentimiento de desplazamiento se hace sentir más que nada en los momentos importantes de la vida. Se da testimonio pleno de que los hermanos están por encima de la pareja y eso sin duda afecta el sentimiento que estrecha la solidez de la pareja.

Ya hemos establecido la idea de que la fidelidad va acompañada del sentimiento de prioridad e importancia, plena y no a medias, y que cuando se demuestra lo contrario, se van lastimando los sentimientos que acaban por causar malestar y enojo.

Así por ejemplo, en las bodas cuando cualquiera de los cónyuges prefiere estar más tiempo en la mesa de los hermanos que con la esposa, está mandando la señal de que ellos son más importantes. Y así en eventos y reuniones sociales se da un claro testimonio de que los hermanos tienen un mayor peso en la vida que la propia pareja.

Hay quejas muy particulares, como cuando se siguen más los consejos de los hermanos que el de la esposa, y que por ese motivo hay discusiones frecuentes, estamos ya hablando de un problema que tiene que ver con la infidelidad.

Aunque a muchos les parezca exagerada o hasta equivocada esta sentencia, pero la fidelidad no es sólo mirar con deseo sexual a otra persona o tener ocasionales encuentros afectivos con alguien más, sino restarle importancia a la pareja frente a los hermanos.

Algo que he visto muy frecuentemente en empresas familiares, en donde además se conjuga el trabajo con la familia. Los papás y los hermanos son mucho más importantes que la propia pareja, y eso se siente de una forma muy directa.

Es evidente que no se trata de romper la relación con los hermanos, especialmente si se llevan bien, sino lo que queremos dejar en claro, es que esa relación tan positiva con ellos no haga sentir a la pareja, que ellos son más importantes e influyentes.

De lo contrario, quiérase o no, se está tendiendo a un acto de infidelidad, aunque no lo parezca y sea muy discutible.

DR