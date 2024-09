Los generales, que no es su chamba y no saben pa’ cuando

En noviembre de 2018, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre la violencia y la inseguridad en el país y decía: “Es muy grave lo que está sucediendo en cuanto a inseguridad y violencia. Yo tengo el compromiso de enfrentarlo. YO VOY A CONSEGUIR LA PAZ Y VOY A TERMINAR CON LA GUERRA. No vamos a seguir con la misma estrategia que no ha dado resultado y voy a dar a conocer mi estrategia de seguridad junto con un consejo de seguridad. A MITAD DEL SEXENIO YA NO HAY GUERRA -2021- y vamos a tener una situación completamente distinta, diferente”. Cinco años y 10 meses después los generales de las fuerzas armadas se justifican de la violencia e inseguridad diciendo, “No depende de nosotros” y sin tener idea de hasta cuando se prolongará esta situación, “el tiempo de la confrontación no lo sabemos”. Como quien dice, no terminó la guerra, no se consiguió la paz, estamos peor que nunca, nadie mete las manos y nadie sabe nada. Y para “ponerle la cereza al pastel”, desde Nueva York, una carta de un ex secretario de Seguridad Pública asegura que hay pruebas de colusión entre AMLO y “El Mayo” Zambada. Total, todo un desastre en seguridad.

Lo declarado por el General Jesús Leana Ojeda, Comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, quien teniendo a su siniestra al “señalado” gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al hablar sobre los actuales enfrentamientos entre carteles en Culiacán, dijo que “no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer sus confrontaciones entre ellos y que dejen a la población en paz para que vivan con tranquilidad”, mientras que el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, teniendo a su diestra a López Obrador, dijo desconocer cuánto durará este problema, “no lo sabemos. Vamos a seguir el tiempo que se requiera…”. (?) ¡Ni pa’ donde hacerse! Nadie sabe cómo resolver el problema ni tampoco asumir su responsabilidad.

Y de la oficina principal de Palacio Nacional menos va a salir una orden para intervenir con más firmeza, donde solo se pregona el “abrazos, no balazos”, y para atizarle más al fuego, llega una carta desde una cárcel federal en Nueva York, escrita con puño y letra del ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, donde según él, hay evidencias de los vínculos entre López Obrador y “El Mayo” Zambada.

Así que la sociedad está en medio de un sándwich; por un lado, los enfrentamientos entre los delincuentes y por el otro los mandos militares que dejan que el problema lo resuelvan los carteles y que no saben cuándo o cómo puede terminar el conflicto, aunado a la inacción del “acusado y señalado” Comandante de las Fuerzas Armadas que está más entretenido con su menaje y como dejar su tinglado armado para seguir moviendo los hilos a control remoto desde su retiro. Total, que estamos ¡jodi…!

¿Usted, qué opina?