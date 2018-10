"Los fieles difuntos"

Se acerca el tradicional festejo del día de muertos, si bien de alguna forma en mi lejana infancia era una fiesta que se celebraba el la Gran Tenochtitlan y en algunos estados del centro de la república, por acá se celebraba en día de “todos santos” pero las comunicaciones y ese deseo de que todos en este país somos iguales ha hecho que la fiesta se haga nacional y más desde que la serie de James Bond, el famoso 007 del Servicio Secreto de su Majestad, la adicionara de manera tal que ahora el festejo ya tampoco se parezca a lo que era, lo que es inevitable en un mundo cambiante y ahora incluso puede ser un evento promotor del turismo.

Hace miles de años me tocó hacer la peregrinación del caso al bellísimo Pátzcuaro y el viaje a Janitzio a mirar como los naturales del rumbo iban a rezar a sus muertos, debo decir que ya desde entonces era una acción tumultuaria, no puedo imaginar cómo será ahora y lo digo porque yo nunca he sido afecto a las aglomeraciones por lo que en los actos de este tipo preferentemente trato de no asistir, prefiero de cierto las reuniones que no sean mayores a una mesa en la que se puede platicar, pero no crea que yo me opongo a los actos multitudinarios, no, aunque lo cierto es que prefiero no asistir y que me las platiquen.

Pero quiero comentar con ustedes como el concepto de muerte ha cambiado desde aquella definición que hiciera Bierce en su diccionario del diablo en que decía que el muerto es aquel “Que ha acabado con el trabajo de respirar” porque muchos pensaban que se moría al exhalar el último aliento e incluso en algunas películas aparecía que al presunto le acercaban un espejo para ver si resollaba ; después evolucionó el concepto y llegó a considerarse que la muerte se daba al darse el último latido del corazón y más recientemente se considera que la muerte se da con lo que antes se consideraba como muerte cerebral en la que se da la muerte aunque haya ciertas reacciones corporales se den pero no puede ser considerado que por ello haya vida.

Incluso ahora algunos hablan de “muerte digna” como si los millones de personas que nos precedieron en este mundo hubieran muerto indignamente, lo que creo no es así, habrá muertes mejores, menos sufridas pero en lo general son dignas.

Como también por esos días se celebra el halloween, pues ya se hizo una mezcla de costumbres, que nadie puede controlar; lo que si sucede todavía es que hay personas que gustan de poner altares de muertos -algunos, muy espectaculares- porque entiendo tienen una simbología especial.

He querido hablar de esto para dejar de pensar y de escuchar el tour mortuorio que nuestras amadas autoridades -que tanto se preocupan por nosotros- nos ofrecieron en los últimos días y que esperamos no se repita.

@enrigue_zuloaga