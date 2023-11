“Los criticones, a todo lo que dan”

Electos por sus partidos y grupos de apoyo, los candidatos a la presidencia se preparan: Claudita, repitiendo fielmente los discursos de su jefe; Xóchitl, criticando todo, y Samy rebuznando como le ha indicado su inteligente cónyuge, ya que personalmente él cree que un helicóptero puede cargar 700 toneladas y de ahí pa’ adelante.

Ahora bien, siguen los premios clase A de consolación, como son los puestos del Senado, que invita a quienes lleguen a una siesta sexenal, que solo se complicará en caso de que quieran legislar, pero que si leen el artículo 73 constitucional puede ayudarles.

En lo local, el premio mayor es la gubernatura, y para el caso, Alfaro -actual gobernador y factótum de su partido- escogió razonablemente al ultra mega popular, aprovechando esa fama que tiene de que lo apoyan varias presidencias municipales, muchos espectáculos, caballitos y un gran esfuerzo en desarrollar lo que él considera que es el centro; teniendo en contra el estado de las calles y la recolección de basura, que estos días estuvo menos peor. Por una manada de partido, se designó a Claudia (el nombre ayuda) Delgadillo, política de experiencia y mucho trabajo político, que yo sepa no tiene experiencia en administrar bienes, pero con los diputados adecuados, que no muevan ni una coma. Por los partidos tradicionales aún no nombran, pero creo recaerá en Laura Haro, una joven priista muy activa y bien organizada, y con gran futuro si logra liberarse de la tutela del tal Alito, amistad por demás dañosa.

Pero este tiempo es muy propio para que los criticones estemos dando opiniones que nadie nos pide, y otros criticones han desaprobado al ministro Zaldívar, quien renunció a un año de hueso en la Corte, con gran sueldo pero que él calcula mejorar si se arrima al señor presidente, quien ha demostrado que es muy buen amigo de sus amigos y el ministro renunciante ha sido fiel a su amistad.

Kumamoto (joven que hace algunos sexenios tuvo una posición envidiable, que creo ya la perdió), tratando de rescatar lo que pueda, se unió junto con su membrete al partido oficial para que lo dejen comerse las migajas que se caigan de su mesa, a cambio de aguantar a pie firme las incongruencias que tendrá que soportar, ya que hueso mata autonomía.

Por su parte, al ex canciller Ebrard, por su actuación y su participación en la obra Claudita y los enanos ya se enojaron, lo dejaron que hablara, mientras ellos se reían y le prometieron no decir de lo que ellos saben y que mejor se esperara a 2036.

Quien la regó y feo, es el mejor negociador político que ha habido desde Richelieu: el “Niño verde”, quien perdió piso al amenazar a uno de los pilares del partido oficial, como es “papacheco”, que fue considerado para la mera grande y es consejero de Claudita la grande y de quien ya no tiene el bastón, pero sigue mandando y que, para muchos, es el estadista más grande que ha dado la humanidad.

