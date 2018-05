Tuvieron la culpa de su infidelidad. Así surge la ansiedad de esta canción que ganó espacios en películas y diversas presentaciones de conjuntos musicales con el doble sentido de esperar, recibir y esquivar las lluvias cumpliendo la Ley de la naturaleza. Una forma más de revivir la historia.

Beneficio o desgracia con algunos funestos resultados dejan los aguaceros de mayo, que durante este año se han anticipado en regiones de México y al Sur la Ciudad Capital. La inspiración de Chava Flores deja huella que el cine ha refrendado para recordar el dolor de su autor.

Admisión y rechazo con la inspiración y talento exponen, una vez más, algo de lo almacenado en el corazón y el cerebro de mexicanos y su peculiar exposición a través del folklore artístico que, adicional les permite alcanzar fama y beneficios económicos.

En la actualidad abundan los quebrantos y con ello la necesidad de sembrar conciencia de solidaridad en la población, a su vez ansiosa de servir y servirse de elementos como el agua, que lo mismo nos llega en abundancia eventualmente desperdiciada y en otras como desgracia.

Los Tigres del Norte fueron uno de varios conjuntos ganadores de preferencia con los Aguaceros de Mayo que han dejado huella inmarcesible en las mentes a través del cine, como advertencia de amor en la fantasía y la realidad que en este mes da forma también a la imaginación.

“Los aguaceros de mayo” cayeron a la hora que me citabas, no llegabas y yo estaba debajo de ellos. Hoy que veo llorar al cielo y lo acompaño en su llanto, me acuerdo en los aguaceros porque yo te quise tanto.

Letra y música parecen revivir cada año con emociones diversas, pero siempre dando espacio al encanto a través del sonido y la pantalla.

Dios nos guarde de la discordia.