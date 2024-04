Los adultos mayores se roban el futuro

Existe una brecha política considerable entre los jóvenes mexicanos y los adultos mayores del país. Esas diferencias se verán reflejadas en la elección presidencial de 2024, donde mucho indica que estos últimos tendrán una influencia significativa. Y no necesariamente para bien.

Se acaba de publicar el World Happiness Report 2024, el estudio internacional más reconocido que mide la felicidad alrededor del mundo. México se ubica en el lugar 25 entre 143 países, bajando un lugar desde el último reporte realizado en 2020. Los mexicanos mayores de 60 años destacan por ser los menos felices, ubicándose por debajo de la felicidad promedio del país, en el lugar 33. Sobre las causas de esta infelicidad solo podemos especular, pero bien podría tener su explicación en la falta de conformidad con los cambios acelerados que experimentan el país y el mundo. Precisamente, entre los mayores de 70 años, la aprobación de López Obrador es de 70% (El Financiero, 2023). Y tiene sentido: el presidente tiene su edad, impulsa políticas que prometen un regreso al pasado y entrega pensiones a su nombre por 465 mil millones de pesos (el 85% del presupuesto total de

la Secretaría de Bienestar).

Los jóvenes mexicanos tienen otra historia. Aquellos menores de 30 años se encuentran por encima del promedio de felicidad nacional, en el lugar 22. Nuevamente, las causas no son claras, pero un factor pudiese ser una educación laxa: países con bajos puntajes en pruebas internacionales de educación tienen jóvenes más felices y, por el contrario, países con altos puntajes tienen a jóvenes más infelices (The Paradox of Wealthy Nations’ Low Adolescent Life Satisfaction, 2022).

Es decir, la presión para lograr mejores resultados académicos en un contexto competitivo provoca estragos en la felicidad personal. Sin embargo, a pesar de los muy bajos puntajes del país y de las muchas políticas del equipo López Obrador que prometen una educación aún más laxa, el grupo de edad que más desaprueba al presidente es, precisamente, aquel entre 18 y 29 años de edad: solo el 56% apoya a López Obrador (El Financiero, 2023).

El gran problema aquí es que los menos felices, los más ansiosos, los mayores benefactores públicos y los que más apoyan al presidente son los más interesados en la política: el 75% de los mexicanos mayores de 66 años dicen interesarse por ella. Y los más felices, los menos ansiosos y los que menos apoyan al presidente son los menos interesados en la política: el 73% de los mexicanos entre 18 y 25 años dicen interesarse poco o nada en ella (El Financiero, 2024). ¿Qué efectos veremos en la elección que se aproxima?

Los adultos mayores en el Reino Unidos fueron los autores del Brexit.

Los adultos mayores en México, mucho indica, serán los autores de la deriva autocrática. Y los adultos mayores en Estados Unidos, de ganar Trump, prometen acabar con el orden liberal internacional. Todos desean regresar al pasado. En el proceso, acabarán con el futuro.



Fernando Núñez de la Garza