Lo de Trump es violencia, ¿y lo de Culiacán no?

Era la 1:18 de la tarde del viernes -a menos de dos horas del incidente- y el presidente López Obrador ya se manifestaba en su cuenta de X: “Aun cuando todavía no se conocen bien lo sucedido, LAMENTAMOS LA VIOLENCIA PRODUCIDA en contra del expresidente Donald Trump. El camino es la democracia y la paz”. Se refería a la detención de una persona que las autoridades en Florida habían llevado a cabo en los alrededores de la propiedad de Trump en West Palm -donde tiene su residencia y su campo de golf-, quien aparentemente pretendía atentar contra la vida del mandatario con un rifle que encontraron muy cerca de donde jugaba.

En el momento en que AMLO publicó el mensaje todo era especulación y sería hasta horas más tarde cuando se dieran detalles vagos por parte de la policía. Sin embargo, el inquilino se apresuró -como él mismo lo reconoció al decir, “aun no se conoce bien lo sucedido”- a salir al paso de los acontecimientos y “lamentar la violencia”, cuando no estaba ni siquiera confirmado que se tratara de un posible atentado. Se trataba apenas de una teoría. Y todo esto llama la atención, cuando en “su casa”, en Culiacán, desde hace más de una semana se vive una verdadera guerra entre los cárteles de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, provocando una verdadera ola de violencia que hasta ayer había dejado 38 personas asesinadas, más de 20 secuestros, por lo menos 12 lesionados, decenas de autos quemados y 24 denuncias por robo de vehículo, además de provocar el cierre de escuelas, de comercios y una población temerosa y amenazada.

¿Y cuál ha sido la respuesta de Palacio Nacional? Culpar a los medios por el “amarillismo... porque puede ser que incendien un vehículo (?) y ese vehículo incendiado se vuelve la gran nota. Entonces no es un asunto mayor, hasta ahora, y ojalá y pronto, pronto regrese la normalidad completa a Culiacán”. Y luego con descaro dijo, “hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las fuerzas armadas para proteger a la gente y también evitar la confrontación”.

Pues déjeme decirle Señor Presidente, a pesar de la “movilización de las fuerzas armadas” los enfrentamientos no son pocos, la gente está asustada y paralizada la actividad escolar y comercial, hay muchos muertos y pérdidas económicas, y si no sabía, ayer lunes en la madrugada - a las 5:40 am- en un enfrentamiento en el sector de La Campiña, al oriente de Culiacán, mataron a un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí es “un asunto mayor” y no se resuelve con un “ojalá pronto regrese la normalidad”. Se necesita que como orgulloso Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, como se le vio ayer en el Desfile de la Independencia, actúe con responsabilidad y ponga orden, antes de que se vaya a “La Chingada” -su rancho en Palenque, Chiapas-.

