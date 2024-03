Llena de mentiras la “exclusiva” de AMLO

A su estilo, lamentable, ridícula y llena de mentiras, así fue la entrevista que López Obrador concedió al programa 60 Minutos de la cadena CBS de Estados Unidos y que se transmitió el domingo pasado. “Tenemos que decir las cosas como son, yo siempre digo lo que siento y digo lo que pienso”, comentó en la “exclusiva” a la cadena norteamericana. Pregonó que “No hay impunidad en México”, que los asesinatos violentos han disminuido 20 por ciento en su administración y que los delitos que se cometen “por supuesto que los procesamos” -México Evalúa señala que solo el 5 por ciento de los homicidios son procesados-.

La declaración pasaba al aire en el horario estelar del país vecino, cuando aquí en México -según datos oficiales del mismo gobierno- se contabilizan en el fin de semana 243 asesinatos, para totalizar 182,640 crímenes violentos en lo que va de la administración y se destacaban los cinco ejecutados en Encarnación de Díaz, Jalisco, los cinco cuerpos arrojados frente a la presidencia municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, los dos muertos y un heridos en la balacera en Tuxtla Gutiérrez, los dos decesos en un tiroteo en Morelos y dos más en el enfrentamiento en Aguascalientes.

Y ante esa fría y sangrienta realidad, dijo que todo va “muy bien”, mientras que a pregunta de la entrevistadora sobre una posible “tregua con los carteles”, la descarada y contradictoria respuesta fue, “Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley”. Entonces, en los más de cinco años que lleva sentado en Palacio Nacional, yo me pregunto, ¿por qué no la ha aplicado?

López Obrador dijo que el éxito de su gobierno se debe a “la fórmula de no tener corrupción”, a lo que la reportera le dijo, “¿Piensa que no hay corrupción en México?”, y la respuesta fue “Sí, en lo fundamental”. (?)

El mandatario, muy seguro de sus respuestas dijo que la percepción que muchas personas manifiestan sobre la seguridad no es real y que no hay reclamos a la autoridad, ya que “puedo viajar por todo el país sin problemas. No hay ninguna región a la que no pueda ir a visitar”. Solamente hay que recordar que desde el devastador paso del huracán Otis por Guerrero -25 de octubre AMLO ha visitado por lo menos media docena de veces la base naval de Acapulco, pero no ha puesto un pie en las calles del puerto ante el temor de los reclamos ciudadanos.

Abordado sobre sus mañaneras, que hace prácticamente todos los días -con un promedio de verborrea por espacio de dos horas en promedio-, calificó su monólogo como “diálogo circular”. (?)

Por otra parte, descartó que los frecuentes asesinatos de candidatos a puestos de elección popular -355 el año pasado, según le preguntó la reportera- representen una amenaza para la democracia mexicana. “No, son solo circunstancias”. (?)

Y lo que tanto había defendido públicamente López Obrador, la producción de fentanilo en México -ante los fuertes cuestionamientos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos el año pasado-, por fin lo reconoció, pero diciendo que “muy poco”. (?)

Y para rematar la entrevista, prometió que al final de su mandato se retira y no participará en política. ¿Le creemos?

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net