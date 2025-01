Llega popular y con “la espada desenvainada”

Posiblemente a la hora que usted lea esta reflexión, Donald Trump ya habrá tomado posesión por segunda ocasión como presidente de Estados Unidos. Después de un fin de semana de muchas celebraciones oficiales, hoy a las 12 pm de Washington -9 am en México- pasó a convertirse en el mandatario número 47 del país vecino. Y llegó muy popular y con “la espada desenvainada”.

Según una encuesta de CNN, a pesar de estar detrás de otros presidentes recientes -cuando asumieron el cargo-, Trump llega con una aprobación del 55 por ciento de los ciudadanos -en su primera presidencia (2017) llegó con 40 por ciento- y el 56 por ciento esperan que haga un buen trabajo -mientras que hace 8 años solo era el 48 por ciento-. Y según un sondeo de The New Tork Times, a quienes no les agrada el nuevo mandatario comparten las evaluaciones que ha planteado de los problemas del país, y hasta apoyan sus “recetas” más polémicas para solucionarlos. Incluso sorprende que algunas soluciones que propone, como el deportar inmigrantes, supera en porcentaje el mismo apoyo que Trump tiene en general.

Sin embargo, la historia nos dice que cuando toma posesión un presidente siempre existe un periodo de “luna de miel” que experimenta una caída “tarde o temprano”. Y eso dependerá de las acciones que tome y las consecuencias que tenga en la percepción de la gente y el “golpe” a su bolsillo.

Trump llega con una abanico de amenazas en contra de los migrantes sin documentos, denominar a los narcotraficantes terroristas, de aplicación de aranceles en contra de México, Canadá y China, pero sobre todo, con sed de venganza en contra de todos aquellos que en su opinión intentaron responsabilizar y desterrarlo de la vida política estadounidense con el asunto de las elecciones presidenciales, donde perdió con Joe Biden, y el alboroto que armó en el Capitolio. La amenaza de Trump es que durante esta administración va a investigar y castigar a todos los que lo involucraron en las acusaciones y procedimientos. Además que ha prometido indultar a quienes fueron procesados por los hechos bochornosos del 6 de enero del 2021.

Lo de hoy, la juramentación y toma de posesión, es lo dulce de cuatrienio, porque a partir de esta tarde cuando “desenvaine la espada” y se siente en la oficina Oval de la Casa Blanca para firmar su órdenes ejecutivas de deportaciones masivas, aranceles a las importaciones, condonación de penas y cualquier otra locura que se le ocurra, estaremos viviendo una de las presidencias más convulsionadas de la historia en Washington.

Usted, ¿qué opina?