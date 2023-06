Líos de presión

Pintaba la cosa para ser mucho más complicada en España. El problema que aquejó el año pasado a “Checo” por estas mismas fechas del 2022, parece estar volviendo con el auto de Red Bull.

¿De qué se trata? Pues que el RB19 número 11 no termina de recibir los comandos de una puesta a punto que satisfaga el estilo de manejo del piloto tapatío.

Si en el Gran Premio de Mónaco hubo desencanto el sábado, la dosis se empezaba a repetir en la qualy del Gran Premio español en Barcelona, porque “Checo” volvió a cometer un error.

¡Bueno, bueno! Todos cometemos errores, ¿No es cierto? Claro que sí, pero la situación actual de “Checo” es muy delicada por varias razones y estos sobresaltos no ayudan.

La realidad es que en Red Bull hay mucha presión, no de ahora, por supuesto, pero la manera de pedir resultados se está tornando más rasposa de lo habitual, pesada, dirían por ahí.

También, por esto mismo, hay que considerar que estamos en plena época de negociaciones para “visualizar” los contratos y el futuro. ¿Estamos diciendo que están “tendiéndole la cama”?

No, claro que no. Pero Red Bull no es ni por asomo un paraíso para los pilotos y la escudería siempre quiere más, en términos de resultados, en efecto, pero también quiere más en relación a las posturas de negociación.

Este es el momento en que alguien checa a “Checo” y su contrato en Google y afirma: “¡No!, pero si Checo está firmado hasta el final del 2024; lo anunciaron el año pasado en Mónaco…”

Pues aunque ese alguien tiene razón, los asuntos de contratos y renovaciones de los mismos, en el caso de Pérez, no son una cosa sencilla y para ello lo maneja su mánager, el experimentadísimo Julian Jakobi, con un equipo de abogados, y grande, por cierto.

Jakobi, quien manejó a Prost y Senna, debe estar buscando una mejor postura de negociación que adelante y mejore las condiciones de “Checo” frente a la eventualidad de que por ahí se aparezca otro mánager, por ejemplo, el de Ricciardo.

De modo que sí, hay fuertes presiones de todo tipo. La puesta a punto del RB19 se está complicando para llegar al “sweet-spot” técnico que le gusta a “Checo” Pérez, quien debe concentrarse en encontrar lo que falta, y dejar los líos legales en las manos adecuadas.

Por lo pronto, “Checo” acudió a la fuente. Después del GP español se aventó una larga charla con Adrian Newey apartado del resto del equipo. Ojalá.