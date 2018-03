El silencio

Liliana Ortiz, desde pequeña se inició en el mundo de los libros descubriendo culturas y filosofías fascinantes, tomando conciencia que en todo el planeta se está en busca de encontrarse a sí mismo.

Nos habla de este enorme poder interno, único capaz de crear un espacio para el autoconocimiento.

“De aquí a poco, muy poco, el mundo será más que nunca dividido, quebrantado entre algunos que manejarán un enorme poder, pero que no sabemos si tienen una gran consciencia, compasión, gratitud; tampoco que sepan mirar más allá de los propios horizontes para descubrir un confín común; y el resto de la humanidad, pobre, en un planeta en dificultad porque es llevado por nosotros a este punto de desbalance. Estas personas con este grandioso poder, tal vez todas juntas no sean capaces de buscar y comprender la necesidad actual, la novedad útil; aquella que produzca un cambio positivo para todos, y el mundo no continúe fragmentándose a sí mismo. De la misma manera no sabemos que utilicen el Silencio como antídoto a la violencia y a la confusión mental. Entonces nos toca a nosotros con mucha humildad, sencillez, agradeciendo a la naturaleza que nos ha soportado y apoyado hasta hoy, generar ese cambio. El hoy es ya el mañana.

Cada vez que frente a ustedes se presenta un desafío en su vida interior, regresen hacia atrás en silencio: observando que pasó antes de que todo esto surgiera, díganse ya no puede ser así, ya no más. En cambio, avanzar listos, continuar; no detenernos, y tenemos que entender que para avanzar tenemos que cambiar de lugar; tenemos que entrar en un lugar aún más fértil, penetrar en el Silencio.

Esto significa que nosotros, sólo nosotros, justo nosotros podemos dar ese paso. El fruto inmediato de este paso es una apertura de la mente, un ver más grande, más intenso. Escucharnos, fantástico. Seguramente experimentaran una profundidad y claridad mucho más que antes. Lo importante es que haya esta apertura, que el velo de la ilusión que te encarcela, que te deja abandonada en una esquina, desvanezca. Sólo necesitan una palabra, esta palabra es “aquí estoy”. No tienen que decir otra cosa. A la vida que les llama tienen que contestar “aquí estoy”, al amigo que te llama tienen que contestar “aquí estoy”. Tienen que estar listos en afirmar “aquí estoy”.

Piensen que 7 u 8 mil de millones de personas, las que seremos de aquí muy poco, son una emisora de energía gigantesca; simplemente piensen en el corazón, nuestro corazón tiene estas neuronas capaces de emanar un campo magnético más importante que el del cerebro, pocas miles de neuronas en comparación con la vastedad, la inmensidad de la cantidad de las neuronas contenidas en nuestro cerebro; sin embargo estas pocas tienen más poder que las muchas. Lo único es que este poder, se manifiesta o puede manifestarse sólo si hay consciencia. En el corazón de un hombre común las neuronas que en él viven no tienen ningún poder; es la mente confusa que domina y hace que, para ese hombre, exista una vida confusa, y la confusión genera dolor, creo que de esto lo hemos experimentado.

Crear la consciencia que empieza con el nacimiento de una nueva sensibilidad una nueva visión; mayor cortesía, firmeza. Mucha firmeza con nosotros, mucha cortesía con los demás, no al revés.

La conciencia es el descubrimiento de tu misión de tu rol en la vida.

La consciencia soluciona esto, solo la consciencia. La consciencia es un Sol que une a todos los que lo miran, todos los que lo alcanzan, todos los que se dejan alcanzar por sus rayos luminosos, cálidos y vitales.

La realidad se nutre del silencio, el silencio no es solo parar el ruido sino tomar distancia de él. Para lograr silencio interior y parar el continuo pensamiento circular, tenemos una herramienta enorme que es la respiración, párate donde estés solo un minuto, en ese tiempo puedes hacer hasta 10 respiraciones profundas liberándote por ese momento de la locura y confusión recurrente.

Debemos sanarnos, sanar significa ponernos en el estado antes de la enfermedad, la vida es ensuciarse y luego lavarse, estamos en constante cambio y transformación. Empeño + Compromiso es = Resultado”.