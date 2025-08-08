Liderazgo de la ASF en OLACEFS

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional autónomo, creado en 1963, que agrupa a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación, el intercambio de experiencias, la capacitación y el fortalecimiento institucional en el ámbito del control y la fiscalización gubernamental. OLACEFS forma parte de la comunidad internacional de fiscalización encabezada por la INTOSAI, y constituye un espacio estratégico para articular esfuerzos regionales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

La ASF ha impulsado, como parte de una Nueva Auditoría, una visión que reconoce el valor de la fiscalización superior como un instrumento fundamental para mejorar la gestión pública en materia de rendición de cuentas, poniendo énfasis en la prevención, así como en la generación de valor y beneficio a través de la fiscalización.

Como reconocimiento internacional a nuestra labor, la ASF fue electa por sus pares como Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para el periodo 2023–2028. Esta Secretaría, que encabezo, representa no solo una función administrativa distinguida por su ejemplaridad y rendición de cuentas, sino también una oportunidad estratégica para articular iniciativas que fortalezcan a las EFS de Latinoamérica y el Caribe.

Desde la OLACEFS, hemos buscado que nuestras experiencias y conocimientos en materia de fiscalización se traduzcan en desarrollo institucional, buenas prácticas e incremento de capacidades entre pares. Esto se ha logrado mediante programas de capacitación, el desarrollo de herramientas digitales y grupos de trabajo técnicos que promueven una fiscalización más moderna, íntegra y orientada a resultados.

Desde la ASF, lideramos el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres, una iniciativa orientada a mejorar la supervisión del uso de recursos en situaciones de emergencia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Asimismo, hemos promovido el uso de tecnologías emergentes en los procesos de fiscalización y compartido nuestra experiencia en auditoría digital, análisis de datos e inteligencia artificial —áreas en las que la ASF se sitúa a la vanguardia internacional— como ejemplos de cómo la transformación tecnológica puede optimizar el control público. Estas acciones han sido bien recibidas en la región y han servido como punto de partida para el desarrollo de herramientas comunes, útiles para la ciudadanía de Latinoamérica y el Caribe, así como para la INTOSAI.

Nuestra participación en espacios multilaterales, como la INTOSAI y los encuentros interregionales con EUROSAI —por ejemplo, la X Conferencia Conjunta OLACEFS–EUROSAI: Auditorías para futuros resilientes, celebrada en la sede de la ASF en 2024—, ha permitido enriquecer nuestra perspectiva regional y posicionarnos como un actor relevante en los debates internacionales sobre fiscalización y buenas prácticas. Estos vínculos fortalecen nuestra capacidad de respuesta y amplían nuestro horizonte de colaboración internacional.

En las instancias multilaterales de las que formamos parte —como la INTOSAI, la OLACEFS, la OCCEFS y próximamente CAROSAI—, la ASF promueve una fiscalización que fortalezca la rendición de cuentas, el buen uso de los recursos públicos, la confianza ciudadana y el buen gobierno, mediante los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización superior. Nuestro compromiso es continuar construyendo una región más transparente, cooperativa y justa, a partir del trabajo técnico, la cooperación internacional, el diálogo y la responsabilidad compartida.

Próximamente, recibiremos la visita de nuestro par de Arabia Saudita y de colegas de INTOSAI de las dos regiones.

