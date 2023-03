“Ley Sabina” y los deudores alimentarios

Laura demandó al papá de su hija porque, tras separarse, dejó de hacerse cargo de los gastos de la niña. Él es dueño de un famoso grupo musical y tiene varias propiedades, pero todas las cambió de nombre y reportó un sueldo falso, así que únicamente les deposita dos mil pesos mensuales. El juicio de pensión alimenticia lleva 12 años en los juzgados de Jalisco, y él ya se fue a vivir a Estados Unidos.

Leticia tuvo gemelos y ha vivido la maternidad prácticamente soltera porque, apenas supo del embarazo, el papá desapareció. Así empezó el engorroso camino para que reconociera la paternidad y se hiciera cargo de la pensión alimenticia. Él trabaja en una secundaria, y también le ayudaron a que reportara otro sueldo.

Son historias similares: mujeres abandonadas a su suerte, con ex parejas omisas y que se valen de artilugios legales para evadir sus responsabilidades; mujeres víctimas de violencia económica y que terminan sacando adelante a sus hijos e hijas ellas solas. Mujeres que se enfrentan con un sistema de justicia patriarcal que beneficia a ellos y pone en desventaja a ellas. Y son precisamente historias como esas las que han dado vida a la llamada “Ley Sabina”.

Esta comenzó a forjarse en los “tendederos de deudores alimentarios”, que colectivos y grupos de mujeres han venido instalando en plazas públicas del país para exhibir -con fotos y nombres- a los padres que se niegan a hacerse responsables económica y emocionalmente de sus hijos e hijas.

La oaxaqueña Diana Luz Vázquez, mamá de Sabina, comenzó a convocar a esos tendederos, pero vio que exhibirlos no arreglaría el problema de fondo: obligarlos a que cumplan con las pensiones que les corresponden. Para eso surgió la “Ley Sabina”, una serie de reformas para que los padres cubran: alimentación, vestido, habitación, atención médica y recreación de las y los menores; gastos que terminan sorteando las madres solas.

Las reformas, que ya fueron aprobadas por el Senado, incluyen la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y quienes estén en esa lista no podrán tramitar documentos como la licencia de conducir, el pasaporte o su INE. En esa base de datos, que sería pública, aparecerían aquellos que incumplan con la pensión alimenticia por 90 días.

La “Ley Sabina” ha sido impulsada por Diana Luz Vázquez y lleva el nombre de su hija. Al igual que otras iniciativas como la Ley Olimpia (contra la violencia digital y la difusión de material íntimo sin consentimiento) o la Ley Malena (contra los ataques con ácido y sustancias químicas), también fue cobijada y acompañada por feministas y colectivos. Otra vez mujeres promoviendo la justicia y el respeto de los derechos de las mujeres.

Y como dice en su cuenta de Twitter @DianaLuzVa: “No es normal abandonar infancias. No es normal que #DeudoresAlimentarios sigan impunes y no sepamos quienes son. No es normal revictimizar a las madres. No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”.

