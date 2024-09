Letal su “informe” sobre la violencia

Durante su parloteo de más de dos horas, que fue lo que duró su sexto “informe” de gobierno, uno de los temas que más interesaba escuchar en boca del inquilino de Palacio, era el referente a la seguridad. En ese renglón presumió que durante su administración los feminicidios se han reducido en casi 38%, que se han decomisado casi 53 mil armas, que se destruyeron casi 2,600 laboratorios de drogas y que se destruyeron más de 1212 mil hectáreas de sembradíos clandestinos. Y subrayó que “no existe un narcoestado” y que “ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de derechos humanos... ”. Ah, y que en el combate a la delincuencia organizada “se privilegió la inteligencia que el uso de la fuerza, lo que resultó en la reducción del índice de letalidad”.

López Obrador se quiso adornar con la frase del “índice de letalidad” como para distraer e intentar “tapar el sol con un dedo” ante la cruda realidad de los números, que nos hablan de una historia completamente diferente. Letalidad -de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua- es mortalidad y en su definición más amplia es “Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada-. Y aquí la causa o quien la provoca es la delincuencia organizada y las estadísticas -que el mismo gobierno difunde- hablan no necesariamente de una reducción, sino de un indiscriminado aumento con cifras récord.

El presidente no hizo referencia a los homicidios dolosos que están registrados en su administración, que hasta el 31 de agosto, que eran 196,287, cifra que supera el acumulado de las pasadas dos administraciones -Peña Nieto y Felipe Calderón- que totalizan 156,087 muertes violentas. Y si a las cifras acumulamos de los desaparecidos no localizados -que es muy probable que nunca aparezcan-, que en lo que va del sexenio son 51,618 -donde por cierto Jalisco aparece en el nada honroso primer lugar con 6,718- los decesos atribuidos a causas delincuenciales casi llegan a los 250 mil.

Habrá que señalar que en lo que se refiere a desaparecidos no localizados, esta administración se significa también por superar al total a las dos anteriores administraciones -51,611-.

Así que, el “informe” sobre la violencia, donde López Obrador quiso “disfrazar” la realidad, donde dijo “no se reprime, no se ejecutan masacres, no se desaparece a nadie” y en donde “se privilegia la inteligencia que el uso de la fuerza...”, fue “letal” para la percepción ciudadana que “no se chupa el dedo”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

