Legislatura LXIII

Por las malas prácticas que revivió la pasada Legislatura LXII de mayoría naranja que ayer terminó, las y los diputados de la LXIII que hoy inicia y en la que también la bancada emecista será la fracción mayoritaria, iniciarán cuesta arriba por el bien ganado desprestigio con el que dejan sus antecesores al Congreso local.

Sería ingenuo pensar que los nuevos y nuevas legisladoras que llegan (16 de MC, 8 de Morena, 5 del PAN, 5 del PRI, 2 de Hagamos, 1 de Futuro y 1 del Verde) tal vez con los mismos o mayores compromisos con los mismos jefes políticos que controlaron desde fuera el rumbo regresivo del Poder Legislativo, corrijan las últimas irregularidades cometidas por la bancada naranja y sus incondicionales del PAN, como el nombramiento, otra vez de madrugada y sin tomar en cuenta las evaluaciones del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de los nuevos titulares de los órganos internos de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ), del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), en los que dominó de nuevo la lógica de los cuates y las cuotas que fue el sello de la pasada Legislatura, y con el que impusieron también una nueva magistrada el fin de semana pasado.

Eso sería dar un fuerte golpe de timón para lanzar una señal que vienen de verdad con la voluntad política de limpiar un Congreso que regresó en los últimos tres años al tobogán del desprestigio, pero insisto, eso es sumamente difícil que pase.

Habrá pues que evaluarlos en su desempeño a partir de hoy. Tanto a los que repiten como los que apenas llegan con o sin experiencia. Habrá que ver si Quirino Velázquez y Priscila Franco, diputados de MC que fueron reelectos atienden ahora sí los mandatos ciudadanos y no sólo lo que les dicten desde el Poder Ejecutivo como lo hicieron los pasados tres años; muy interesante será ver también si Claudia Murguía, del PAN, sigue de incondicional de la bancada naranja, o los nuevos panistas que lleguen le hacen recobrar algo de su independencia partidista; otro indicador de apertura y corrección será si en esta nueva Legislatura sí se deja hablar a la ex emecista Mara Robles y al ex perredista Enrique Velázquez, que ahora con la cachucha de Hagamos repiten legislatura y mote de la bancada del grupo UdeG; habrá que ver si la nueva fracción de Morena que coordinará el ex panista y controvertido pensionado dorado impugnado, José María Martínez, mejora el pésimo debut que tuvieron en la anterior legislatura; y si la llegada nuevamente de una diputada wiki ya no como independiente sino como militante del partido Futuro, puede influir en agendas legislativas que beneficien al ciudadano.

Por el bien de Jalisco esperemos que la Legislatura LXIII, primera en la historia con mayoría de mujeres diputadas, recobra la dignidad del Congreso del Estado y deja de ser una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Veremos.