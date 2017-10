Lecciones sobre corrupción I

Hay quienes, el Presidente de la República, por ejemplo, no entienden cuál es el efecto perverso de la corrupción. Para él no hay una relación directa entre un acto de corrupción y las tragedias que provoca. A lo mejor es una forma de evasión, o simplemente que en su cabeza no se ha logrado hacer la sinapsis adecuada. Para él y otros muchos en el gobierno que en automático piensan como él, he aquí una pequeña lección sobre los efectos de la corrupción para principiantes.

“Hoy quieren culpar a todo por la corrupción”, dice el Presidente. Si hay un choque buscan al culpable de que no funcione el semáforo. Si hay un socavón quieren culpar a la corrupción cuando socavones hay en todos lados. Si se cae un edificio por el sismo quieren un culpable. El Presidente es de una generación que, como decía German Dehesa, son los reyes de los verbos transitivos: los socavones se hacen; los edificios se caen; los semáforos se descomponen; las obras se encarecen. Nadie es responsable de nada, las cosas pasan solas. Bueno con decirles que el dinero del erario se desaparece, así solito, sin que nadie sea responsable de ello.

Lección I. Qué tiene que ver el socavón de Cuernavaca con la corrupción explicado con peras y manzanas:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitó una obra. Se otorgó el contrato a la constructora española Aldesa, que cotizó 1,045 millones de pesos para realizar un proyecto previamente autorizado. Cambios en el proyecto y otros gastos “no previstos” prácticamente duplicaron el valor de la obra que se fue a 2,200 millones sin que esté plenamente justificado (acto de corrupción 1). Entre las obras adicionales estaba la construcción de colectores que cruzarían el Paso Express, pero estos no se hicieron como estaban proyectados (acto de corrupción 2). La obra se inauguró a todas prisas y a pesar de que se advirtió del riesgo, es el puente donde a la postre se hizo el socavón (acto de corrupción 3). El agua generó un enorme socavón y dos personas que viajaban en su auto murieron al caer en él. El socavón no se hizo solo, lo provocó una serie de irresponsabilidades y corrupciones previas. Nadie puede evitar que llueva, lo que sí se puede evitar es una obra mal hecha que cueste la vida a dos personas.

¿Está más o menos claro cuál es la relación entre la corrupción y la muerte de dos inocentes, o volvemos a empezar? Sin problema, señor Presidente, no se quede con la duda; si algo no quedó claro podemos explicarlo de nuevo.