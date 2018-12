"Las variantes del festejo"

Platicábamos la semana pasada de algunas características de las fiestas, el pretexto más actual es la navidad, pero para estar a la moda diremos que se trata de pachangas que aunque atípicas (todo lo que se nomina como atípico suena como muy interesante) aunque estas perchas son perfectamente previsibles.

Si alguien midiera la cantidad de litros que una buena parte de la intelectualidad bebe y vive durante los festejos librescos quedaría sorprendido, (y no podemos pensar que la película garganta profunda se refiere a eso) aunque hay que considerar que como en cualquier grupo humano hay de todo desde antialcohólicos pasando por abstemios hasta llegar a bebedores moderados, briagos de divisiones inferiores y gargantas extra prime, de todo hay, pero de que los intelectuales como famosos que son, son aparentemente más espectaculares, eso que ni que; la misma variedad vemos cuando observamos la variedad de temas de los que se escribe, no hay límites, no hay tema del conocimiento humano del que no se escriba y existan libros al respecto, aunque, no nos confundamos, el hecho es que se escribe mucho más de lo que se lee, pero tener libros (siempre que no sean demasiados) da cierto toque de intelectualidad.

La FIL continúa siendo esplendorosa, eso a pesar de temas como el homenaje a Hitler (primera autoridad antitabaco en el mundo), supongo que ordenado por el Licenciado (dicen que no se mueve una hoja de ningún libro contra su voluntad) y así, un español que vino a representar una editorial se quejaba amargamente de haber sido despojado por los agentes de seguridad, de su encendedor, llamado por él su “mechero” al entrar -lo que se explica porque en todo acto comercial debe prohibirse la entrada a los que traigan consigo tanques de guerra, metralletas, pistolas, machetes, encendedores, pastillas de menta, encendedores, pornografía y artículos semejantes- desde luego pudo conseguir dentro un mechero usado a sobreprecio, desconozco si puede importarse alcohol. Ciertamente actos como el descrito no dejan de que ser incomodidades que quienes amamos los libros y el arguende anexo tendremos que soportar y que para los que cobran por evitar en teoría la discriminación y debe tenerse cuidado ahora que liberen la mota, serán discriminados ya que el fascismo no permitirá que se la fuman y andarán como los pobres fumadores, escondiéndose, con su carrujo en la mano, esperando que encienda por arte de magia para fumársela y es más complicad si al consumidor si le quitaron el encendedor. Es sumamente difícil hacer lo que sea frente a la vigilancia de los cruzados de la intolerancia.

De los masivos pubertos que van a la feria me permito recomendar que hagan una feria internacional del motel, en el cual estos sitios de alterne podían poner locales y sistemas de trasporte para el tema, (desde luego que no admitiríamos a los fornicantes de cementerio) puro fornicante aprobado por las federaciones estudiantiles. Puro chico amoroso y con la bendición del licenciado.

@enrigue_zuloaga