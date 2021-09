Las mentiras del presidente

Si en algo ha sido consistente y perseverante el presidente Andrés Manuel López Obrador es en mentir; lo hizo desde el primer día de su Gobierno y este ejercicio lo repite cada día en su conferencia Mañanera; lo ha hecho en sus tres Informes de Gobierno y cada vez que tiene un micrófono, o una cámara enfrente. Se trata de una patología que quizá aún sin ser diagnosticada, resulta más que evidente a los ojos de los mexicanos ante quienes su credibilidad está en franco descenso. Ya no sorprende su destacada capacidad para disfrazar la verdad, para mentir, para engañar, para pronunciar medias verdades, para ocultar, para falsear información.

“Terminamos el Tren Suburbano de Guadalajara”, afirmó el presidente en su informe. Falso, o en el mejor de los casos se trata de una media verdad. Pero de ninguna manera puede adjudicarse algo que comenzó el fenecido Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz con el importante impulso de la Federación a través del ex presidente Enrique Peña Nieto y luego con la continuidad de Enrique Alfaro Ramírez, pero desde ningún punto de vista López Obrador se puede atribuir la construcción ni la puesta en marcha de la Línea Tres del Tren Eléctrico de Guadalajara que cuando él llegó ya llevaba más del 90 por ciento de adelanto e incluso había sido ya inaugurada por Peña y Sandoval.

De la falsedad de esta afirmación damos constancia los tapatíos, pero luego entonces, se ponen en tela de juicio las cuentas alegres reportadas por el presidente.

A reserva de analizar con mayor detenimiento y contrastar cifras y datos, Andrés Manuel no puede engañar a los mexicanos en el tema de seguridad, al que por cierto solamente le dedicó apenas 241 palabras:

“En el tiempo que llevamos en el gobierno se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95 por ciento, los homicidios en 0.5 por ciento, el robo de vehículos en 28 por ciento, el secuestro en 18 por ciento y así en casi todos los delitos del fuero común y federal.

En suma, de 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos: el feminicidio que creció en 13 por ciento y que posiblemente, reitero, antes no se clasificaba como ahora; la extorsión, que aumentó en 28 por ciento; y el robo en transporte público individual, que creció 12 por ciento.

El 27 de julio de este año, el Inegi dio a conocer el dato de homicidios registrados en 2020 que, como en 2019, refleja que ya se detuvo la tendencia ascendente en este delito e inclusive se ha logrado una pequeña disminución”, afirmó el presidente.

En su informe no dedicó siquiera un minuto de su tiempo a los miles de desaparecidos, las fosas, los homicidios dolosos, nada.

López Obrador presumió eficacia frente a la pandemia pese a las más de 600 mil muertes de mexicanos que no alcanzaron a llegar a un hospital, o que cuando llegaron no tuvieron cama, oxígeno, medicinas, atención. Enfermos que siguiendo la indicación del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confiaron que el cubrebocas no era necesario y que no había que acudir a un hospital a buscar atención para no saturar.

Ni una palabra del desabasto de medicamentos; de niños y mujeres fallecidos por falta de quimioterapias; de la escasez de vacunas en el esquema básico de vacunación. Y menos aún hablar del fracasado sistema de salud que ofrece el INSABI o el precario servicio del seguro social.

En el informe de López todo fueron aciertos, prosperidad, crecimiento, mayor empleo, inversión, buenos pronósticos, etcétera.

La organización SPIN, que se dedica al análisis en materia de comunicación política, contó 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables en 55 minutos del Informe. Esta misma empresa, publicó el pasado miércoles que en lo que va de las conferencias Mañaneras, le ha contabilizado 61,079 afirmaciones falsas.

Una presidencia llevada de la mano por mentiras es la que encabeza el mandatario tabasqueño, quien el pasado miércoles repitió esta mala costumbre al rendir su Tercer Informe de Gobierno.

