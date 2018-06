Las mentiras de los infieles

Es muy importante considerar uno de los más importantes problemas que existen con las personas que suelen o han sido infieles. Que son mentirosos.

Hay personas que de plano no pueden dejar de estar coqueteando o seduciendo a otras personas, por lo que su tendencia principal es tratar de ocultárselo a su pareja. Y lo peor del caso es que, en muchas ocasiones, lo logran a base de engañar y de mentir.

Varias veces me he topado con que el más grande dolor no es la infidelidad en sí misma, sino el engaño perpetrado durante años. A muchas personas les cuesta más trabajo superar el dolor de esa mentira, que el de ser infieles.

Sentirse engañado y descubrir que durante cierto tiempo se burlaron de ti en tú cara, y tú ni en cuenta porque tu pareja se encargó de que no te enteraras. Eso duele mucho y dificulta el poder perdonar fácilmente. Pues no se trata de un sólo error, sino de dos a la vez.

Es evidente que una persona infiel sabe que está lastimando a su pareja, y la razón principal es que a él no le gustaría que le hicieran lo mismo. Por ello procura hacer todo lo posible para que su pareja no se entere de nada. Y si por alguna razón se deja entrever algo sospechoso, de inmediato sale a relucir una mentira para tapar cualquier posibilidad de que se llegue a descubrir que ciertamente hay otras personas y nuevos afectos.

Sentir que te han sido infiel y engañada(o) a la vez, es un doble sentimiento que cuesta mucho trabajo superar. En ciertas ocasiones he visto personas más dolidas por la mentira, que por la infidelidad. Incluso lo verbalizan diciendo “te perdono la infidelidad” pero “no soporto la mentira” De aquí que hay quien dice que ser infiel es un error, pero mentir es con toda la maldad e intención.

De cualquier manera, el perdón es el mejor recurso para superar una crisis conyugal. Con mentiras o sin ellas, se trata de no guardar resentimiento alguno y de seguir adelante con la relación. Aunque el problema que surge es muy cierto, la confianza se ha perdido, el infiel es un mentiroso, y seguramente lo va a volver a hacer ¿Cómo volver a confiar?

Es difícil volver a confiar en un mentiroso, pero no hay otra opción. Pues o se termina la relación porque ahora el ofendido no puede perdonar, o se hace todo lo posible para continuar y trabajar la confianza. Y en este punto ya no sabemos qué puede ser peor, si el “pecador” que miente, o el que no puede perdonar. A cual más los dos.

El infiel mentiroso, necesita dejarlo de ser, pero también el que no puede perdonar y recuperar la confianza.

Sólo el amor ayuda a recuperar la estabilidad y salir adelante en la relación.

Porque para perdonar a un mentiroso y volver a confiar en él se necesita mucho.