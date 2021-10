Las listas en blanco y negro

¿Qué es una lista sino una manera de exclusión, una forma de escribir en blanco y negro la separación entre unos y otros? Cualquier lista, la que sea, la de los mejores restaurantes, la de los libros favoritos, la del mandado, la de los jóvenes que entraron a la universidad, la de los invitados al cumpleaños, la de los que están con el gobierno, la de los periodistas que lo critican, es una forma de incluir a unos y excluir a otros, de separar entre los que nos gustan y lo que no nos gustan.

Un tuit bastante desafortunado de Claudio X González (“Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México…”) levantó la polvareda en torno a esta maniática obsesión autoritaria, sea en la Rusia comunista, en la Alemania fascista, en los Estados Unidos macartistas, de hacer listas de los enemigos. Los fanáticos del presidente contestaron con un “apúntenme en esa lista”; los contarios respondieron que si alguien es afecto a hacer listas y exhibirlas púbicamente es López Obrador.

Las listas son la mejor expresión del blanco y negro de la polarización. Viniendo de uno de los líderes de la oposición (a quererlo o no Claudio lo es) se trata no sólo de una expresión desafortunada sino de un error estratégico. Caer en el juego de inclusión/exclusión es meterse de visitante en el campo del presidente. Esa es justo la cancha donde él gana, no en la argumentación, no en la eficiencia gubernamental sino en la disyuntiva de conmigo o contra mí, con el pueblo o contra el pueblo, el pasado corrupto o el futuro incierto. Una buena parte de los mexicanos no está en la polaridad. Se puede estar de acuerdo con algunas decisiones del presidente y con otras no. Se pueden compartir algunas preocupaciones de la oposición y al mismo tiempo detestar la corrupción que generó el sistema de partidos mexicano. Se puede ser crítico de unos y otros.

Lo que se juega en la elección del 2024 no es mi lista o tu lista sino la estabilidad de la democracia mexicana. Lo importante no es quién gane la elección, sino que sea a través del voto y con el equilibrio de poderes previsto en el diseño de las instituciones democráticas. Lo que hay que asegurar es que, en el resultado, el que sea, estemos representados todos y que la lista que cuente sea la lista nominal de electores, porque esa es la única en la que estamos todos.

