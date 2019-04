Las "fotocívicas"

Esta semana la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso en vigencia una nueva forma de sancionar a los infractores de tránsito, bautizadas por la autoridad como “fotocívicas”. El programa tiene como objetivo educar al conductor de la capital del país, que por razones obvias es la más caótica de las zonas urbanas en México -aunque no la única- saliendo del tradicional esquema de sanciones económicas para adoptar uno de educación vial. En principio, me parece una excelente idea, pero la historia reciente de las sanciones a los infractores muestra que su aplicación no debe ser nada simple y puede terminar como muchos proyectos: como una carta de buenas intenciones que nunca se llevó a cabo realmente.

La idea me parece tan buena como la justificativa. Lo que busca la SEMOV de la capital mexicana es quitar el estigma de que las sanciones aplicadas a los conductores que cometen infracciones tienen un fin recaudatorio. Para eso cambiaron la sanción de económica a educativa. En lugar de un desembolso financiero, el infractor, que no necesariamente será el conductor sino el dueño del auto en caso de personas físicas (las personas morales seguirán pagando multas con dinero) con la intención de responsabilizar el titular a “saber en manos de quién está su automóvil”, deberá cumplir un curso en línea para conocer mejor el reglamento de tránsito o hacer trabajos comunitarios.

Ante su difusión, muchos criticaron en redes sociales al malinterpretar el tema considerando que el acabar con las llamadas “foto-multas” se dejarían de usar las cámaras instaladas para controlar la velocidad y que todos ya podrían correr lo que quisieran en la Ciudad de México. No es así, todo sigue básicamente igual - con cámaras reubicadas en algunos casos - excepto que en lugar de pagar una multa con dinero se pagarán con tiempo y trabajo.

El lado negativo

El concepto, insisto, me parece bueno, pero tiene sus puntos en contra. En California, por ejemplo, donde se permite que gente de bajos ingresos cambie la multa económica por trabajo comunitario, estadísticas muestran que sólo 44% de las personas cumplen completamente con la función que deberían haber cumplido. En México la situación, desafortunadamente, parece ser mucho peor.

En 2007 fue instaurado el sistema de puntos para las licencias de conducir. Es un método usado en muchos países, de hecho casi todos lo adoptaron ya, con sus variables regionales, con distintas sanciones, pero el mismo objetivo: hacer que los malos conductores reincidentes paguen por sus infracciones a tal grado que puedan tener su licencia de conducir revocada por un determinado periodo o para siempre.

El detalle es que desde que entró en vigencia el castigo máximo (pérdida de licencia al acumular 12 puntos en el periodo de un año) no se ha aplicado jamás en CDMX. De acuerdo con Laura Ballesteros, especialista en movilidad, esto se debe a fallas en el sistema burocrático que hace que los afectados no reciban las notificaciones adecuadas y por lo tanto, la sanción no pueda ser implementada.

Al menos en este caso específico las autoridades no pueden echar la culpa de esas fallas a gobiernos anteriores, ya que desde hace décadas ellos son la autoridad en la capital mexicana.

La propuesta pues, de las “fotocívicas” es lógica y aparentemente bien intencionada, pero si no se resuelve el tema burocrático o el otro, aún más complicado de solucionarse, el de la impunidad, su finalidad de educar a la gente no será lograda, lo que sería una pena.

