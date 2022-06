Las falsedades de Andrés López

Andrés López sabemos que utilizas sólo la información que te conviene y esto sólo para distorsionar los hechos reales; estamos viendo que tus promesas de seguridad y salud que no has cumplido, cada día las vemos más lejanas.

Y como siempre, con tus comentarios sigues polarizando a la población haciendo siempre separaciones y vemos como sucedió en las elecciones pasadas, que todavía tienes muchos adeptos que creen en ti y están a tu favor, pero también están los que están en tu contra. Ahora, debemos reconocer que tienes una gran popularidad en cierto sector de la población.

El apego a la verdad cada día está más lejano, pero sigues teniendo eco entre los más desfavorecidos que te siguen creyendo no obstante los fracasos que hemos visto, pero les recuerdas cada día en tu mañanera que el pueblo sabio y bueno es quien manda, sobre todo entregando apoyos económicos mínimos.

Uno de tus grandes fracasos es la inseguridad que actualmente vive nuestro país y que acabamos de ver con todas las ejecuciones de esta semana y la vergonzosa marcha en San Cristóbal de las Casas, de más de 100 civiles con armas de grueso calibre y encapuchados, por supuesto armas prohibidas, caminando impunemente varias horas por las calles de San Cristóbal y efectuando disparos al aire, todo esto con el pánico y zozobra de la población y la ausencia de todas las autoridades que cuando llegaron los refuerzos se dispersó la marcha y aunque están identificados los integrantes, no hubo ninguna detención no obstante los disparos y la quema de automóviles y asalto a pobladores y turistas.

Otros grandes fracasos son tus obras que sigues cacareando como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) que, aunque no funciona y le cuesta al país muchísimo dinero ya que no produce lo que cuesta y como ya dijiste que el próximo mes de julio se inaugurará la Refinería de Dos Bocas que, sin terminar, se pondrá en marcha sin refinar combustible, ¿cuánto más nos costará al país este capricho?

Todos los días vemos en tus mañaneras la utilización masiva de los medios de comunicación en tu favor siguiendo con tu discurso electoral, queriendo continuar con tu famosa transformación, y como ya vimos el fin de semana se dio el banderazo para las próximas campañas, con la excusa de arrancar con campaña para el Estado de México y Tamaulipas, se vio claramente que fue un arranque para la presidencial del 2024 con tus tres corcholatas como ahora se les dice, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, que arrancan campaña con actos anticipados y fuera de la ley.

Qué sentirás que tu preferida la científica Claudia Sheinbaum, esté perdiendo puntos en la percepción de la gente siendo tu consentida y tu carta fuerte y por más que quisiste arroparla en el resultado de la auditoría del colapso de la línea 12 del Metro capitalino, dejando exhibido lo poco eficiente que resultó tu esfuerzo de protección política, eso aunado con el poco arrastre, carisma y empatía que tiene con la ciudadanía.

Si no crecen tus corcholatas, no nos vayas a salir que con una consulta popular puedas ampliar tu mandato después del 24, y mucho menos queremos que si el candidato de Morena pierde la elección, el pueblo bueno y sabio quiera salir a las calles a impedir que se vaya su Mesías, como tú te autonombraste diciendo que no te puedes equivocar porque los Mesías no se equivocan.