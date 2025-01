Las deportaciones -por ahora- “mucho ruido… ”

Los videos son impresionantes, donde se ven dos helicópteros sobrevolando a baja altura y levantado mucha polvareda y cientos de uniformados tomando posiciones y colocando alhambra de púas en diferentes puntos de la valla fronteriza. Son el contingente de los primeros mil 500 soldados enviados por el presidente Donald Trump, que se unen a los dos mil 200 militares en activo y los cuatro mil 500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas, que evitarán el ingreso de migrantes a Estados Unidos. Todo esto es parte de la estrategia de “la mayor operación masiva de deportación en la historia”, según dijo en su cuenta de X Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El miércoles, de manera pomposa, Tom Homan, “zar de la frontera” designado por Trump, dijo que en las últimas 48 horas se habían arrestado a 308 “criminales indocumentados”, mientras que el jueves la Casa Blanca presumía que ya eran 538 los detenidos “en los primeros días de segundo mandato del Presidente”. Y el viernes se hablaba de dos mil expulsados a México -en el último año del primer periodo de Trump se deportaban por tierra a más de 550 migrantes en promedio- además que circulaban en todos los medios de información las escenas de personas detenidas, quienes encadenadas de manos y pies subían a dos aviones militares para ser deportados.

El mismo viernes, el Gobierno de Guatemala confirmaba que tres aviones -dos militares y uno civil- habían aterrizado en su territorio con 264 ciudadanos de ese país en vuelos procedentes de El Paso, Texas, y de Tucson, Arizona. Sin embargo, esto no es una acción extraordinaria, ya que según datos obtenidos por la organización Witness at the Border y corroborados por el Gobierno guatemalteco, en 2024 hubo más de 300 vuelos de deportación desde suelo estadounidense -casi uno por día-, regresando en total a 61 mil guatemaltecos.

Y los vuelos de deportación desde Estados Unidos no son una implementación de la administración de Donald Trump. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde la llegada de Joe Biden a la presidencia fueron constantes las deportaciones por vía aérea. Durante 2024 se llevaron a cabo siete mil 722 vuelos de repatriación -21 por día en promedio-; solamente entre junio y diciembre del año pasado fueron 860 vuelos, según se lee en un reporte divulgado la semana pasada. La novedad que vimos en los últimos días es que se usaron dos aviones militares -un C 17 y un C 130 E- para darle sentido atemorizador y que estuviera ligado a la llegada de los militares a la frontera, quienes por cierto, sólo realizarán funciones de vigilancia, ya que no están capacitados para detener, interrogar y procesar a los infractores.

Ahora bien, el uso de aviones militares en este arranque del operativo sólo fue para apantallar y crear temor. De acuerdo con datos del Pentágono, un viaje a Guatemala con un avión C-17 tiene un costo de 252 mil dólares, mientras que del C-130 oscila entre los 816 mil y 852 mil dólares; y por lo que hace a un avión chárter -como los que usan normalmente para deportar migrantes- tiene un costo de ocho mil 577 dólares por hora, lo que nos habla de la gran diferencia en el costo de operación. Todo lo anterior nos hace pensar que la faramalla de usar a los militares, uniformes, insignias, helicópteros y aviones es para dar la impresión propagandística de poder. Pero no han sido las redadas masivas que se esperaban hasta el momento, aunque sí más visibles por el caos social que han provocado las amenazas, y sí muy costosas con el afán de “encandilar”. Como quien dice, -hasta el momento- “mucho ruido y pocas nueces”. Usted, ¿qué opina?