Las consecuencias de los aranceles

No era solo amenaza. El presidente de Estados Unidos decidió castigar a sus dos mayores socios comerciales, con quienes su país tiene un acuerdo firmado por él en 2020, poniendo aranceles de 25% a todos los productos que salgan de México y Canadá hacia la Unión Americana.

Naturalmente las consecuencias son muy duras e, incongruentemente, malas para los tres países. Pero esto parece no ser importante para algunos políticos, que solo piensan en mantener su imagen firme y mostrarse a una base electoral invariablemente poco informada, que hizo lo que prometió, que no le tiembla la mano, quién es realmente el jefe. El tema es que las consecuencias pueden ser desastrosas si ese castigo se mantiene por mucho tiempo, hasta para el autor de la idea.

Supuestamente, imponer estos aranceles tiene como objetivo frenar la migración ilegal y el envío de drogas, especialmente el fentanilo. Como estrategia me suena a alguien que, para combatir la obesidad de su hijo, obliga al dueño de la tienda a vender todo más caro, no solo a su hijo, sino a todos los clientes.

Para la industria automotriz, la situación es más crítica que para otros rubros económicos. En 2024, Canadá exportó cerca de 1.6 millones de vehículos a Estados Unidos, mientras que México mandó alrededor de 2.6 millones de unidades. El total representa poco más de 26.2% del total de vehículos nuevos vendidos en el vecino del Norte el año pasado.

Aunque el precio de esos vehículos no aumente 25%, ya que muchos fabricantes probablemente asuman algo de pérdida con tal de mantener las ventas y la producción, habrá aumento de precios en más de un cuarto de la oferta de autos. La idea probablemente sea que nadie compre esos autos, ya que serán más caros, y de decidan por otros, fabricados en Estados Unidos. Pero, diría Cantinflas, ahí está el detalle.

Canadá envía a su vecino del Sur cerca de 4.5% de las autopartes necesarias para fabricar automóviles. México manda más de 46% de las partes de los vehículos que Estados Unidos produce y esos proveedores son, en muchos casos, el eslabón menos poderoso de la cadena productiva, consecuentemente son los que menos posibilidades tienen de absorber costos extras.

Cambiar de país

También son los que tendrán menos posibilidades de transferir su producción a Estados Unidos para escapar de esos aranceles, salvo contadas excepciones como podrían ser los gigantes del sector. Pero esa transferencia puede ocurrir, tanto desde México como desde Canadá. Varios fabricantes de automóviles están estudiando esa posibilidad. El detalle es el tiempo que tomaría hacerlo, que es no menos de un año, además del costo de hacerlo. Suponiendo que los aranceles duraran toda la administración actual del vecino del Norte, tal vez aún no sea suficiente para que el cambio valga la pena y más cuando el actual presidente ya no puede reelegirse.

Sin embargo, deben ocurrir esos movimientos, lo que afectará el empleo de muchos mexicanos, caso después del mes de gracia otorgado a México luego de negociaciones hechas el pasado lunes, se confirme la aplicación de los aranceles.

Especialistas calculan que el Producto Interno Bruto mexicano puede ser hasta 1.5% menor debido a eso.

Prácticamente todas las marcas que fabrican autos aquí, exportan a EU, como GM, Ford, Stellantis, Nissan, Honda, VW, Kia, Audi, BMW o Toyota. 80% de la producción se va al Norte, para que se tenga una idea de la afectación en la industria que es responsable de 3.5% del PIB y más de 11% del PIB manufacturero.

Pero no solo México va a sufrir y no es consuelo de tontos. John Murphy, vice presidente de la Cámara de Comercio estadounidense, dijo que los aranceles no resuelven el problema de migración y de las drogas, además subirá los precios de muchos productos para el consumidor estadounidense y pondrá en riesgo la cadena de suministro local.

Carl Harris, Chairman de la asociación estadounidense de constructores de vivienda, recuerda que más de 70% de la materia primera para la construcción de casas llega de Canadá y de México. Los aranceles no contribuyen para bajar su precio, como quiere el mandatario.

Muchos tenían la esperanza de que no serían realmente aplicados, sino un arma de negociación. Pero se confirmaron y luego hubo el movimiento de posponerlo -para México al menos- al 1 de marzo. Durante los dos días de “vigencia” el dólar llegó casi a 22 pesos. Es solo una muestra de lo que nos puede pasar si las cosas no salen como quiere el vecino caprichoso.

