El encabezado publicado por EL INFORMADOR cimbró a los seguidores del campeón mundial supermediano: Nacho Beristáin acusa al Canelo Álvarez de tener peleas arregladas. La información se centra en el compromiso que sostuvo con el ruso Dmitry Bivol.

Fue sorpresa que el boxeador jalisciense perdiera con Bivol en mayo de 2022 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, era el favorito, por el negocio, no por lo boxístico. Cada round de aquel encuentro se apegaba al guion para un final feliz, la misma sinopsis de casi todos sus compromisos. Quienes apostaron por el negocio, todavía esperaban que el anunciador oficial gritara el nombre del favorito, Saúl "Canelo" Álvarez. Ganó el boxeo, perdió el negocio.

En la columna Match, publicada en EL INFORMADOR el 13 de mayo de 2022, encabezamos: Revancha, porque Bivol no es negocio. El texto: La pelea se desarrollaba de acuerdo al vaticinio de muchos aficionados, Dmitry Bivol, en rounds de sombra, apenas marcando el jab; “Canelo”, caminando hacia delante, con los guantes pegados al rostro, presumiéndose acorazado, un fuera de serie.

El público, experto, mantenía su vaticinio, que se robusteció en esos rounds, del quinto al octavo, en los que históricamente baja de intensidad “Canelo”. El ruso, con mayor estatura y alcance, castigaba con precisión el rostro del jalisciense, repeticiones que ingresaban como cuchillo en mantequilla, lo podía noquear, pero se retiraba, parecía que lo quería en la vertical.

Bivol era conocido en su división, pero no era nadie en las grandes ligas, en las que se pagan las enormes bolsas en millones de dólares. Al ser elegido por el tapatío como siguiente adversario, el campeón se sacó la lotería, dio un brinco enorme en popularidad, ganó dos millones de dólares en bolsa, y se mantuvo como campeón mundial semicompleto AMB. Pero no es taquillero, no es negocio.

Las Vegas es negocio, las tarjetas de los jueces designados por la Comisión Atlética de Nevada para el encuentro “Canelo”-Bivol, son idénticas en puntuaciones round por round, para sumar también con el idéntico 115-113 a favor del ruso, lo que hace imaginar un primer escenario, se avecina gigantesco negocio, la revancha, que podría regresar todo a su lugar, victoria para Las Vegas, victoria para “Canelo”, y Bivol engordaría su cuenta bancaria, y que le vaya bien. Por las palabras del manager Ignacio Beristáin, para "Canelo" no tiene sentido la revancha porque el boxeo le volvería a ganar al negocio.

Pelea entretenida la David Benavidez-David Morrel Jr., celebrada el sábado en la T-Mobile Arena, Las Vegas. El estadounidense de boxeo rupestre. El cubano estilista, franco, con velocidad pero aún inmerso en el boxeo amateur. Son del nivel de los Munguía, Berlanga, etcétera, de medio pelo, es lo que hay, y quienes se mantuvieron a la espera para que "Canelo" los eligiera y ganar enorme bolsa. El originario de Phoenix, Arizona, conservó el campeonato mundial semicompleto interino CMB, y obtuvo el AMB, y va tras el ganador Artur Beterbiev-Dmitry Bivol.

Hay niveles, por el que transitó Muhammad Ali, Mike Tyson. Roberto "Manos de Piedra" Durán, o Carlos Monzón. Rubén "Púas" Olivares, Miguel Canto. Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez. "Sugar" Ray Robinson, o Salvador Sánchez. Tuvieron enfrentamientos ante adversarios de primerísimo nivel. Están consagrados, como también otros tantos de sus adversarios… Y por ahí estaré atisbando.