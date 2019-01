Un principio básico de la comunicación política es que las buenas noticias de seguridad no son noticia. Y no lo son por dos razones. La primera es que, aunque la tendencia sea positiva, detrás de cada delito hay una víctima que no tiene nada que festejar. La segunda es que la posibilidad de que la tendencia cambie es altísima y entonces habrá que dar la cara por las malas noticias. A estas dos razones básicas hay que agregar una tercera que es coyuntural: hoy por hoy, en pleno cambio de gobiernos, las cifras de seguridad están en un momento de absoluto descrédito y debate.

Dicen que no hay nada más engañoso que las estadísticas, que son como el bikini: muestran mucho y esconden lo esencial. Festejar una baja en los índices delictivos en el primer mes de Gobierno, como lo hizo López Obrador y ahora Alfaro, no tiene ningún sentido pues un mes no es un periodo significativo. Me recuerda a los narradores de los partidos de la selección mexicana que, urgidos por dar buenas noticias, dicen en los tres primeros minutos de juego que México está dominando el partido y luego no saben cómo explicar la derrota.

La seguridad es algo demasiado serio para meterlo en la lógica de los políticos. Nadie les está pidiendo ni al gobernador ni al Presidente de la República que resuelvan el problema de seguridad en un mes, pero ambos viven con prisa. Sabemos que es un tema complejo que requiere soluciones complejas. ¿cómo se explica la baja de los índices de inseguridad en el país o en Jalisco si ninguno de los dos, ni el Presidente ni el gobernador han terminado de afinar e implementar su estrategia?; ¿la reducción en ambos casos se explica por su sola presencia?; ¿el cambio en la tendencia de inseguridad se explica a nivel nacional porque ya todos nos convertimos a la religión de la Patria gracias a la cartilla moral y en el Estado de Jalisco porque “por fin hay Gobierno”, como son sus respectivas narrativas?

Por supuesto que es bienvenido cualquier cambio de tendencia en los índices de criminalidad, pero la prudencia obliga: solo podremos decir que habrá bajado cuando tengamos varios meses consecutivos con la misma tendencia o de un año contra otro. Aún así, lo sabemos por experiencia, que cuando creemos que por fin la tendencia va a la baja vienen los rebotes, como lo hemos visto en las cifras nacionales y de Jalisco.

Si el motivo de la reducción es porque creen que están haciendo las cosas bien, no lo presuman, el tiempo lo hará evidente. Si no tienen un diagnóstico claro por qué bajó la criminalidad, menos lo presuman, pues la sorpresa del aumento llegará en el momento menos esperado.

