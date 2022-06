Las 5 claves de los comicios estatales del 5 de junio

Este fin de semana los mexicanos que viven en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo volverán a las urnas luego de las elecciones intermedias del año pasado en las que en todo el país, Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudo mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que provocó entre otras cosas, que no pasara su contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

A partir de ese resultado general previo y otras reconfiguraciones y fenómenos de poder que dejó esa elección nacional, se abren al menos 5 claves que habrá que seguir en la jornada dominical electoral en estas cinco entidades, y que sin duda marcarán el ambiente político en todo el país, de cara a la elección presidencial del 2024.

1) Lo primero que habrá que observar es si se cumplen o no las previsiones que hacen varias casas encuestadoras y que dan a Morena 4 de las gubernaturas en juego. Hidalgo y Oaxaca, que son 2 de los únicos 4 estados que aún gobierna el PRI (Hidalgo siempre había sido priista), y Quintana Roo y Tamaulipas; Aguascalientes se quedaría con el PAN; y aunque en Durango aventajaba el PRI, la contienda cerró prácticamente con un empate con Morena.

2) Tanto en Aguascalientes como en Durango, la candidata María Teresa Jiménez Esquivel y el candidato Esteban Villegas, respectivamente, van por la coalición Va por México, al igual que en Hidalgo, Carolina Viggiano; y en Tamaulipas, César Verástegui. Sólo en la primera entidad tienen amplias posibilidades de triunfo, en la segunda hay casi un empate, y en las dos últimas no tienen ninguna chance de triunfo, lo que habla de que el bloque opositor PAN-PRI-PRD no basta para derrotar a Morena, y que deben buscar al partido Movimiento Ciudadano para consolidarse como oposición. Por cierto, el partido naranja no pintó en ninguna de las seis entidades que tendrán votaciones este domingo.

3) De confirmarse los triunfos de Morena en las 4 o incluso 5 entidades en juego, el Presidente y su base de seguidores lo considerarán un aval a sus políticas de gobierno y descalificará aún más las críticas a sus políticas de seguridad, de salud, de desarrollo económico y de relaciones exteriores, en las que hay evidentes retrocesos en lo que va de su sexenio.

4) Con los 4 o 5 triunfos, Morena llegaría a gobernar entre 20 o 21 entidades de la República, y dejaría sólo en 5 al PAN, 2 al PRI y a MC, 1 al Verde y 1 a Encuentro Social (estos dos últimos aliados de Morena), con lo que se consolidaría la hegemonía territorial del partido del Presidente y anularía cualquier contrapeso regional.

5) Aunque descartaron focos rojos, habrá que ver el nivel de participación del crimen organizado alentando o ahuyentando el voto en alguna de estas entidades y a qué partido le beneficia.

