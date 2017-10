Largo plazo

Christian Horner, director de la escudería Red Bull, asegura que Max Verstappen debe permanecer en el equipo al expirar su contrato actual en 2018, sería lo mejor para su carrera en la máxima categoría. El fenómeno holandés ha estado ligado a Ferrari y Mercedes, pero el directivo está convencido que podría ser desastroso colocar al joven en una posición donde tenga que competir con Lewis Hamilton o Sebastian Vettel en las mismas condiciones. Estoy seguro que los comentarios por parte de Horner no limitan el talento o capacidad de Max, pero sí creo que tiene razón al argumentar el hecho de que ambos pilotos recién mencionados han gozado del tiempo y estabilidad para armar una escudería a su manera.

Aunque nos cueste trabajo admitirlo, dentro de la Fórmula Uno en los equipos existen alineaciones donde claramente hay un piloto número uno, y si Verstappen toma una mala decisión podría nunca tener la oportunidad de mostrar su potencial.

Actualmente dentro de Red Bull Max vive una situación inmejorable, admito que al comienzo de temporada y probablemente durante el resto de la misma continúen un poco rezagados respecto a Ferrari y Mercedes, pero la distancia se acorta semana con semana y con el talento de Adrian Newey trabajando no me sorprendería que en 2018 produzcan un monoplaza capaz de luchar por ambos títulos mundiales.

Creo que la frustración resultado de una temporada plagada por fallas mecánicas está influyendo en la forma de pensar del holandés, si no hubiera sido por esto estoy convencido de que Max no estaría buscando opciones para su futuro, no debemos de olvidar que fue el aparato deportivo de la empresa austriaca el que le dio la oportunidad en la máxima categoría a sus escasos 17 años.

Otro factor importante es su compañero de equipo, Daniel Ricciardo, el australiano ha conquistado muchos seguidores por su eterna sonrisa y carisma, pero dentro de pista es extremadamente competitivo, sin embargo tras bambalinas en el equipo no es evidente un piloto favorito y es por esa razón por la que Max debe de buscar crear un ambiente que trabaje para él.

Las eras de dominio por algún piloto dentro de una misma escudería son producto de años de trabajo en conjunto, y si algo tiene Verstappen a su favor es el tiempo y creo que debería aprovecharlo en construir y no destruir relaciones dentro del circo.

