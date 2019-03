Laicismo II

Aquí se decía la semana pasada, el Estado mexicano -como el conjunto de un territorio soberano, su población y ambos sujetos a un Gobierno u orden legal-, tiene distintos ''deberes seres'', valores o principios políticos plasmados en la Constitución. Uno de ellos es la laicidad, deviniente tanto del derecho a creer o no creer y su manifestación donde ojo, la argumentación no importa tanto como la fe. La sujeción de las iglesias a la ley (de ahí su separación) y la neutralidad de Gobierno respecto de todo culto. A toda autoridad no le debe ser relevante la profesión de cualquier fe o su ausencia.

¿Pero, en nuestra cultura somos laicos? Entendiéndose bajo dicha perspectiva y las circunstancias actuales, es muy prudente hacernos en serio esa pregunta. ''En términos culturales el laicismo no es tanto una ideología cuanto un método orientado al desenmascaramiento de todas las ideologías.'' (Diccionario de Política de N. Bobbio y otros). La argumentación y la crítica así son claves. Las falacias e inexactitudes no se premian. ¿Cuánto apreciamos una buena discusión con argumentos en lugar de imponer nuestras creencias? ¿Las ideas ajenas nos merecen tan siquiera escucharlas o las despreciamos? ¿Tratamos de indagar el contexto personal del que piensa diferente? ¿En realidad somos tolerantes? Lo anterior dicho no es la llamada relatividad de los valores. Donde da igual todo. Así simplonamente. Toda intuición, inspiración o indicio son válidos para justificar lo injustificable. Cuando muchas veces para encontrar la respuesta correcta se tiene que partir siendo contraintuitivo.

Así, resulta muy de caso de estudio la reacción a la globalización. Algunos pensábamos el mejorar las cosas se hacían más simples y alcanzables que nunca. Aprender a colocar los estímulos donde van era el reto ante una sociedad tecnológica. La información al alcance de todos podía preverse como una gran solucionadora de sus problemas. Retos siempre habrá, pero difícil de pronosticar el enredo en el cual nos encontramos. Nos está tocando verlo en la política (Trump, AMLO y sus huestes, etcétera). Hay una especie de dispensa general de toda argumentación como si lo racional fuere consumido por la magia. Basta afirmar para demostrar la validez de cualquier cosa. Lo importante es generar el aplauso. Así se diga mentiras mayúsculas.

Y sí. La sociedad actual es compleja. La realidad a la cual nos vemos expuesta es muy complicada. Pero negar la problemática para creer en cuentos de hadas, es un efecto contraproducente. La técnica ya es imparable y por más que intentemos negarla seguirá avanzando. La sociedad del conocimiento ha sido bloqueada (entre más temporalmente mejor) por la política. Y creo obedece al miedo a la pérdida de control y de ejercicio de la libertad. La política puede ser sustituida en buena parte por algoritmos. Están amenazado su ámbito del poder. Eso es una realidad. El poder contra el conocimiento.