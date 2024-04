La última aclamación

“Mito en construcción: disculpe las molestias”. Imagino ese letrero en la puerta de Palacio Nacional a partir del 3 de junio. Ese día el Presidente Andrés Manuel López Obrador inicia su publicitada “gira del adiós” hasta el primero de octubre, último día de su mandato.

Visitará todas las entidades del país para dar las gracias por seis años de abrazos y balazos. Son cuatro meses de gira después de una campaña electoral de seis años. La gira del gracias pero también del adiós y del ciego al que su fe lo salvó. Nosotros nos quedamos entre las flores de un camposanto. Consummatum est y hasta tiempo nos sobró para un 2024 Plop Tour. ¿No hay asuntos más urgentes en la recta final? No.

¿Cuántos gobernantes pueden decirse aclamados por el pueblo al concluir democráticamente su periodo? Está en la naturaleza del poder el agotamiento y el desgaste. Salvo en los manuales de liderazgo emocional y otras supercherías gerenciales, el capital político es para usarse y perderse en aras del actuar por el bien común. Un político toma decisiones y apuesta a sabiendas de que ningún atril defenderá su legado sino la historia.

Está en la naturaleza democrática seducir y luego irritar porque nos caracteriza la diversidad de opiniones y condición. Somos animales de expectativas aunque a veces la decepción sea mayúscula. En el norte, en el sur, en el centro podrá existir la mexicanidad pero no un sólo tipo de mexicano. Hay ricos, pobres, altaneros, humildes, empresarios, activistas, amas de casa, estudiantes, periodistas, jubilados, deportistas, maestros, feministas. Somos ciudadanos y ciudadanas en el suelo de la polis. No un grupo de fanáticos uniformados que se rinden en un concierto ante una voz y sus acordes.

El Presidente del 68% de aprobación dijo que dará las gracias y después desaparecerá. No sabremos nada de él. No tendrá redes sociales, no impartirá conferencias ni se involucrará en la vida pública. El hombre que fundó un movimiento nacional y que en diez años borró a la oposición dice que desaparecerá. ¿No será esa ausencia la mejor manera de consolidar su presencia?

A menos, claro, que como en esos eternos regresos de los astros del pop impere la lógica del show democrático y la Patria lo reclame. Siempre existe la posibilidad de volver porque las circunstancias lo demandan, no por decisión propia. En el mundo del espectáculo, una gira del adiós es la mejor forma de preparar el regreso.

jonathan.lomeli@informador.com.mx